Primavera 1, formazioni ufficiali Atalanta-Milan: tridente pesante per mister Renna
Ecco le formazioni ufficiali di Atalanta-Milan, partita della 8^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026 in programma alle ore 11:00 allo stadio 'Centro Sportivo Bortolotti' di Zingonia (BG): queste le scelte definitive dei due allenatori
Sono da poco ufficiali le formazioni di Atalanta-Milan, 8^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026, partita prevista alle ore 11:00 al 'Centro Sportivo Bortolotti' di Zingonia (BG). Vediamo, dunque, gli schieramenti scelti dai due allenatori, Giovanni Bosi e Giovanni Renna!

Atalanta-Milan Primavera, così in campo a Zingonia

ATALANTA (3-4-2-1): Zanchi; Gobbo, Maffessoli, Ramaj; Arrigoni, Ruiz Valdivia, Pedretti, Leandri; Artesani, Bono, Baldo. A disposizione: Anelli, Galafassi, Cakolli, Rinaldi, Parmiggiani, Bilac, Belli, Michieletto, Aliprandi, Percassi, Mouisse. Allenatore: Bosi.

MILAN (4-3-3): Longoni; Nolli, Zukić, Colombo, Perera; La Mantia, Pandolfi, Plazzotta; Scotti, Castiello, Ossola. A disposizione: Bianchi, Tartaglia, Del Forno, Dotta, Di Siena, Lontani, Zaramella, Grassini, Cullotta. Cissé, Vechiu. Allenatore: Renna.

L'arbitro di Atalanta-Milan del campionato Primavera 1 sarà il signor Maksym Frasynyak di Gallarate (VA). I suoi assistenti saranno Dario Testaì di Catania e Manuel Marchese. di Pavia. Nella scorsa stagione, esattamente l'11 gennaio 2025, la gara era terminata con un pareggio, 1-1. Rete di Federico Simonetto per il vantaggio dei padroni di casa sul finire del primo tempo e poi il pareggio rossonero ad inizio ripresa con il gol di Lorenzo Ossola.

