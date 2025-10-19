L'arbitro di Atalanta-Milan del campionato Primavera 1 sarà il signor Maksym Frasynyak di Gallarate (VA). I suoi assistenti saranno Dario Testaì di Catania e Manuel Marchese. di Pavia. Nella scorsa stagione, esattamente l'11 gennaio 2025, la gara era terminata con un pareggio, 1-1. Rete di Federico Simonetto per il vantaggio dei padroni di casa sul finire del primo tempo e poi il pareggio rossonero ad inizio ripresa con il gol di Lorenzo Ossola.