Il mondo Inter trema. Nel pomeriggio di ieri, durante Napoli-Inter, il centrocampista nerazzurro Henrikh Mkhitaryan è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un problema muscolare alla coscia destra. Il centrocampista ha accusato un dolore ai flessori ed è dovuto uscire quasi subito. Milan a rischio?
Secondo quanto riferito da SportMediaset, il centrocampista armeno si sottoporrà a breve ad alcuni esami strumentali per cercare di capire l'entità dell'infortunio. In casa Inter tutti sono preoccupati per un eventuale lungo stop. Mkhitaryan, infatti, potrebbe saltare un big match clamoroso: il derby contro il Milan di Massimiliano Allegri, in programma il 23 novembre per la 12esima giornata di Serie A.