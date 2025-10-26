Il mondo Inter trema. Nel pomeriggio di ieri, durante Napoli-Inter, il centrocampista Mkhitaryan si è infortunato: Milan a rischio?

Il mondo Inter trema. Nel pomeriggio di ieri, durante Napoli-Inter, il centrocampista nerazzurro Henrikh Mkhitaryan è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un problema muscolare alla coscia destra. Il centrocampista ha accusato un dolore ai flessori ed è dovuto uscire quasi subito. Milan a rischio?