Il mondo Inter trema. Nel pomeriggio di ieri, durante Napoli-Inter, il centrocampista Mkhitaryan si è infortunato: Milan a rischio?
Alessia Scataglini
Il mondo Inter trema. Nel pomeriggio di ieri, durante Napoli-Inter, il centrocampista nerazzurro Henrikh Mkhitaryan è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un problema muscolare alla coscia destra. Il centrocampista ha accusato un dolore ai flessori ed è dovuto uscire quasi subito. Milan a rischio?

Secondo quanto riferito da SportMediaset, il centrocampista armeno si sottoporrà a breve ad alcuni esami strumentali per cercare di capire l'entità dell'infortunio. In casa Inter tutti sono preoccupati per un eventuale lungo stop. Mkhitaryan, infatti, potrebbe saltare un big match clamoroso: il derby contro il Milan di Massimiliano Allegri, in programma il 23 novembre per la 12esima giornata di Serie A.

Un'assenza che rappresenterebbe un duro colpo per Cristian Chivu. L'Inter ora deve solamente aspettare l'esito degli esami strumentali, in programma lunedì, sperando che il centrocampista riesca a recuperare in breve tempo, altrimenti l'uomo di Chivu dovrà assentarsi per un po' di tempo.

