Gardi: 'Icardi? Il suo contratto scade a fine anno, ma il Galatasaray...'

Su Icardi al Galatasaray: "Definirei quello di Icardi come un trasferimento visionario. Non era un titolare fisso al PSG, aveva bisogno di un club e di un ambiente che credessero in lui. Ed ero certo che con la passione dei tifosi del Galatasaray e con la società del Gala, avrebbe potuto esprimersi al massimo livello".

Sul futuro dell'argentino:"E' amato dai tifosi, nell'estate del 2023 ha rifiutato un'offerta da 120 milioni netti in tre anni dall'Arabia Saudita per l'amore dei tifosi del Galatasaray. E' stato uno dei più grandi giocatori del Gala, il futuro è aperto. La società, sono certo, farà il meglio a riguardo: il contratto di Mauro è in scadenza a fine anno, ma il Gala prenderà la decisione migliore".