Gardi: 'Icardi? Il suo contratto scade a fine anno, ma il Galatasaray...'

Gardi (Agente FIFA): “Ecco quale sarà il futuro di Icardi. Il Galatasaray prenderà una decisione…”

George Gardi, agente FIFA, ha parlato del futuro di Mauro Icardi, attaccante del Galatasaray, accostato al Milan per la prossima sessione di calciomercato: ecco le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport DE
George Gardi, agente Fifa, si è soffermato sul futuro di Mauro Icardi. L'attaccante del Galatasaray, il cui contratto con i turchi scadrà a fine giugno 2026, è stato nei giorni scorsi accostato al Milan che cerca un nuovo attaccante per la prossima stagione.

Calciomercato Milan, le parole di Gardi su Icardi

A fare chiarezza sul futuro del bomber argentino è stato l'agente FIFA, George Gardi. Ecco le sue parole rilasciate in un'intervista a Sky Sport DE e riportate da Tuttomercatoweb.com.

Su Icardi al Galatasaray:"Definirei quello di Icardi come un trasferimento visionario. Non era un titolare fisso al PSG, aveva bisogno di un club e di un ambiente che credessero in lui. Ed ero certo che con la passione dei tifosi del Galatasaray e con la società del Gala, avrebbe potuto esprimersi al massimo livello".

Sul futuro dell'argentino:"E' amato dai tifosi, nell'estate del 2023 ha rifiutato un'offerta da 120 milioni netti in tre anni dall'Arabia Saudita per l'amore dei tifosi del Galatasaray. E' stato uno dei più grandi giocatori del Gala, il futuro è aperto. La società, sono certo, farà il meglio a riguardo: il contratto di Mauro è in scadenza a fine anno, ma il Gala prenderà la decisione migliore".

 

