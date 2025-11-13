Calciomercato Milan, Odogu va già via? Ecco cosa si valuta

Il difensore del Milan Odogu potrebbe già lasciare i rossoneri durante la sessione invernale di calciomercato. Ecco i dettagli da 'Il Corriere dello Sport'
Come ricorda 'Il Corriere dello Sport', il Milan ha cercato negli ultimi giorni di calciomercato un difensore esperto da portare a Milano in pochissimo tempo. Si sono fatti i nomi di Manuel Akanji e poi Joe Gomez, ma il Milan non è riuscito a chiudere per nessuno dei due per motivi diversi. Il direttore sportivo Igli Tare ha quindi chiuso per l'arrivo di David Odogu, centrale tedesco classe 2006 con sole tre presenze da professionista con la maglia del Wolfsburg.
Il giocatore, ricorda il quotidiano, è stato pagato circa 10 milioni di euro. Odogu, in questo inizio di stagione con il Milan, non sta trovando spazio: solo 11 minuti giocati in Coppa Italia contro il Lecce. Secondo il quotidiano potrebbe avere bisogno di mettere esperienza nelle gambe.