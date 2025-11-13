Calciomercato Milan, Odogu va già via? Ecco cosa si valuta

Come ricorda 'Il Corriere dello Sport', il Milan ha cercato negli ultimi giorni di calciomercato un difensore esperto da portare a Milano in pochissimo tempo. Si sono fatti i nomi di Manuel Akanji e poi Joe Gomez, ma il Milan non è riuscito a chiudere per nessuno dei due per motivi diversi. Il direttore sportivo Igli Tare ha quindi chiuso per l'arrivo di David Odogu, centrale tedesco classe 2006 con sole tre presenze da professionista con la maglia del Wolfsburg.