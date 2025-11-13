Calciomercato Milan, Lewandowski seriamente monitorato: c'è un patto

Secondo 'Tuttosport' ci sarebbe un patto tra il Barcellona e Lewandowski: dipenderà dalla volontà del polacco se la clausola d’estensione del contratto verrà attivata o meno dal Barcellona. Rinnovo se la punta volesse rimanere, niente rinnovo se volesse andare via e lo farebbe a zero vista la scadenza a fine stagione. Il Milan, si legge, starebbe monitorando seriamente la situazione, visto che gli investimenti dopo Giroud in attacco non hanno dato i frutti sperati (qui la nostra analisi in merito).