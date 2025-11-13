Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Lewandowski seriamente monitorato dal Milan: spunta un patto con il Barcellona

CALCIOMERCATO MILAN

Lewandowski seriamente monitorato dal Milan: spunta un patto con il Barcellona

Calciomercato Milan, Lewandowski seriamente monitorato: c'è un patto
Robert Lewandowski potrebbe essere il nuovo attaccante del Milan a partire dalla prossima stagione. 'Tuttosport' fa il punto della situazione. Spunta un patto
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Secondo 'Tuttosport' ci sarebbe un patto tra il Barcellona e Lewandowski: dipenderà dalla volontà del polacco se la clausola d’estensione del contratto verrà attivata o meno dal Barcellona. Rinnovo se la punta volesse rimanere, niente rinnovo se volesse andare via e lo farebbe a zero vista la scadenza a fine stagione. Il Milan, si legge, starebbe monitorando seriamente la situazione, visto che gli investimenti dopo Giroud in attacco non hanno dato i frutti sperati (qui la nostra analisi in merito).  

Come scrive il quotidiano, nella concezione di Allegri Christian Pulisic e Rafael Leao sarebbero i due grandi attaccanti nella rosa del Milan, ma nessuno dei due nasce ed opera come centravanti d'area di rigore. Robert Lewandowski potrebbe essere il colpo giusto per sbloccare l'attacco. Questo a meno che Gimenez e Nkunku, nei prossimi mesi, non cambino decisamente marcia rispetto al loro rendimento realizzativo. 

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, il retroscena di Pellegatti: "Modric lo osserva con attenzione. Allegri ...">>>

Vedremo se davvero Lewandowski sarà un obiettivo futuro del Milan e se il club riuscirà a chiudere il colpo come fu la scorsa stagione con Modric. 

Leggi anche
Odogu e il Milan: il difensore già via a gennaio? Ecco i dettagli
Milan, la rivelazione di Letizia: “Contatti decisivi per la possibile cessione di...

© RIPRODUZIONE RISERVATA