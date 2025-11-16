Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato delle voci di mercato sul Milan. Tanti notizie sui possibili rinnovi, ma nessuna ufficialità. Ecco il parere su 'YouTube'

"Si parla dei prossimi rinnovi di Tomori, Pulsic, Saelemaekers ". Il giornalista Carlo Pellegatti parla delle voci di mercato intorno al Milan: "Purtroppo non si parla mai di quello di Maignan. Io vorrei altro rispetto a Suzuki, sarebbe un downgrade. Preferirei Caprile , per me potrebbe arrivare ai livelli di Vicario. Volendo Caprile si può prendere domani. Tra lui e Suzuki non c'è paragone".

Nel suo video su 'YouTube', il giornalista dice la sua sulle voci di rinnovo che stanno circolando in queste settimane: "Pulisic ha un contratto in scadenza nel 2027 con opzione per la stagione successiva. Non commettiamo i soliti errori che ci sono costati negli ultimi anni proprio per l'impostazione sbagliata delle trattative. Evitiamolo con Pulisic, andiamo incontro alle sue esigenze".