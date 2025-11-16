Milan e Tomori potrebbero presto firmare un nuovo accordo. Secondo 'Tuttosport', infatti, ci sarebbero stati fatti avanti importanti negli ultimi giorni tra i rossoneri e gli agenti dell'inglese per il possibile rinnovo di contratto. Come scrive il quotidiano, Tomori sarebbe stato a un passo da lasciare il Diavolo lo scorso gennaio direzione Tottenham: operazione da 25 milioni più 3 di bonus con il via libera del club, bloccata dalla volontà di Tomori di restare al Milan.