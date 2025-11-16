Pianeta Milan
Milan, Fikayo Tomori potrebbe restare in rossonero per altre stagioni: l'inglese e il club lavorano al possibile rinnovo di contratto. Ecco le ultime novità
Milan e Tomori potrebbero presto firmare un nuovo accordo. Secondo 'Tuttosport', infatti, ci sarebbero stati fatti avanti importanti negli ultimi giorni tra i rossoneri e gli agenti dell'inglese per il possibile rinnovo di contratto. Come scrive il quotidiano, Tomori sarebbe stato a un passo da lasciare il Diavolo lo scorso gennaio direzione Tottenham: operazione da 25 milioni più 3 di bonus con il via libera del club, bloccata dalla volontà di Tomori di restare al Milan.

Con l'arrivo di Massimiliano Allegri in panchina, Tomori è tornato al centro della difesa del Milan diventando un perno del reparto arretrato del Diavolo. Furlani e Tare avrebbero intensificato i dialoghi per estendere il contratto di Tomori fino al 2029. La firma sul contratto dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno solare.

Tomori non ha giocato contro la Virtus Entella venerdì scorso: secondo il quotidiano, in settimana verranno fatti nuovi controlli al ginocchio dell'inglese con la speranza di riaverlo in campo domenica prossima durante il derby contro l'Inter.

