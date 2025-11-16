Milan, Fikayo Tomori potrebbe restare in rossonero per altre stagioni: l'inglese e il club lavorano al possibile rinnovo di contratto. Ecco le ultime novità
Milan e Tomori potrebbero presto firmare un nuovo accordo. Secondo 'Tuttosport', infatti, ci sarebbero stati fatti avanti importanti negli ultimi giorni tra i rossoneri e gli agenti dell'inglese per il possibile rinnovo di contratto. Come scrive il quotidiano, Tomori sarebbe stato a un passo da lasciare il Diavolo lo scorso gennaio direzione Tottenham: operazione da 25 milioni più 3 di bonus con il via libera del club, bloccata dalla volontà di Tomori di restare al Milan.
Con l'arrivo di Massimiliano Allegri in panchina, Tomori è tornato al centro della difesa del Milan diventando un perno del reparto arretrato del Diavolo. Furlani e Tare avrebbero intensificato i dialoghi per estendere il contratto di Tomori fino al 2029. La firma sul contratto dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno solare.