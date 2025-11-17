Se si dà, infatti, uno sguardo ai minuti giocati in totale da ogni calciatore del Milan, si evince come alcuni degli uomini più determinanti e impattanti della rosa sono anche quelli che hanno collezionato meno tempo sul campo rispetto al resto dei compagni.

Solo Odogu e qualcun altro ha giocato di meno — Pulisic, terzo miglior marcatore di Serie A e determinante tra fine agosto e settembre, ha giocato soli 344'. Eppure, è entrato nel referto in 7 partite di campionato su 11 con 4 gol segnati. Rabiot è a quota 360', spalmati, però, in sole 4 presenze (nelle quali il Diavolo ha subito un solo gol, da Kevin De Bruyne su calcio di rigore e portato a casa 10 punti su 12). Tra i tre, il più utilizzato è Leão, con 451' in 7 presenze e lo stesso numero di gol di Pulisic.

Nella 'classifica interna' del minutaggio, Pulisic, Rabiot e Leão sono rispettivamente il quinto, il sesto e il decimo tra i giocatori meno utilizzati da Allegri. A batterli solo David Odogu, Ardon Jashari, Zachary Athekame e Christopher Nkunku. Ora, salvo sorprese, i 'Big Three' saranno tutti in campo domenica nel derby Inter-Milan. Con l'auspicio che possano essere d'impatto e, magari, deciderlo.