Nel derby contro l'Inter in programma domenica 23 novembre alle ore 20:45 allo stadio di 'San Siro', il Milan di Massimiliano Allegri potrà fare affidamento sui suoi giocatori migliori. Quelli che, ironia della sorte, finora hanno giocato meno
Domenica 23 novembre, alle ore 20:45, nella splendida cornice dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, andrà in scena il derby di Milano tra l'Inter di Cristian Chivu (da calendario padrona di casa) e il Milan di Massimiliano Allegri. Le due squadre sono divise, in classifica, da appena 2 punti: Inter prima (con la Roma) a quota 24; Milan secondo (con il Napoli) a 22.

Derby Inter-Milan, spazio a Rabiot, Pulisic e Leão

E dire che, ha ricordato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, nei primi mesi della stagione il Diavolo di Allegri ha dovuto fare a meno, a lungo, seppur in momenti diversi, di tre tra i suoi migliori calciatori in organico: si tratta di Adrien Rabiot, Christian Pulisic e Rafael Leão.

Se si dà, infatti, uno sguardo ai minuti giocati in totale da ogni calciatore del Milan, si evince come alcuni degli uomini più determinanti e impattanti della rosa sono anche quelli che hanno collezionato meno tempo sul campo rispetto al resto dei compagni.

Solo Odogu e qualcun altro ha giocato di meno

Pulisic, terzo miglior marcatore di Serie A e determinante tra fine agosto e settembre, ha giocato soli 344'. Eppure, è entrato nel referto in 7 partite di campionato su 11 con 4 gol segnati. Rabiot è a quota 360', spalmati, però, in sole 4 presenze (nelle quali il Diavolo ha subito un solo gol, da Kevin De Bruyne su calcio di rigore e portato a casa 10 punti su 12). Tra i tre, il più utilizzato è Leão, con 451' in 7 presenze e lo stesso numero di gol di Pulisic.

Nella 'classifica interna' del minutaggio, Pulisic, Rabiot e Leão sono rispettivamente il quinto, il sesto e il decimo tra i giocatori meno utilizzati da Allegri. A batterli solo David Odogu, Ardon Jashari, Zachary Athekame e Christopher Nkunku. Ora, salvo sorprese, i 'Big Three' saranno tutti in campo domenica nel derby Inter-Milan. Con l'auspicio che possano essere d'impatto e, magari, deciderlo.

