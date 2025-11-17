Pianeta Milan
Domenica 23 novembre, alle ore 20:45, si disputerà a 'San Siro' il derby tra l'Inter di Cristian Chivu e il Milan di Massimiliano Allegri per la 12^ giornata della Serie A 2025-2026: Denzel Dumfries, reduce da un problema in Nazionale, vuole esserci
Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione, in casa Inter, nella settimana che porterà al derby contro il Milan, in programma domenica 23 novembre alle ore 20:45 a 'San Siro'. Ultimo giorno di riposo per i nerazzurri di Cristian Chivu ma i cancelli del centro sportivo di Appiano Gentile si apriranno per alcuni calciatori.

L'Inter verso il derby contro il Milan: Dumfries prova il recupero

Torneranno a lavorare, infatti, il portiere Raffaele Di Gennaro, i difensori Matteo Darmian, Denzel Dumfries e Tomás Palacios e il centrocampista Henrikh Mkhitaryan, tutti reduci da infortuni. Darmian, ormai vicino alla completa guarigione, è quello che ha maggiori possibilità di rientrare in gruppo a stretto giro di posta.

Dumfries, invece, oggi si sottoporrà ad una nuova seduta di fisioterapia per assorbire il fastidio alla caviglia sinistra che si trascina da qualche settimana. L'olandese, rientrato in anticipo dagli impegni con la propria Nazionale, punta ad esserci nel derby contro il Milan. Da capire se già domani pomeriggio, alla ripresa degli allenamenti agli ordini di Chivu, tornerà in gruppo o meno.

È già tornato Çalhanoğlu: non avrebbe giocato Spagna-Turchia

Il tecnico nerazzurro ritroverà domani anche il capitano, Lautaro Martínez e i cinque reduci da Italia-Norvegia, ovvero Alessandro Bastoni, Davide Frattesi, Nicolò Barella, Federico Dimarco e Francesco Pio Esposito. Il quadro dei rientri si completerà nella giornata di giovedì.

LEGGI ANCHE: Albertosi: “Milan, rinnova Maignan: è il miglior portiere del campionato. Sul derby contro l'Inter ..." >>>

L'Inter spera che Manuel Akanji (Svizzera) e Petar Sučić (Croazia) possano rimanere in panchina, o comunque giocare pochi minuti, visto che le suddette Nazionali si sono già qualificate per i Mondiali 2026. Rientrato, invece, Hakan Çalhanoğlu: ufficialmente, per un problema alla mano. Ad ogni modo, essendo diffidato, difficilmente avrebbe giocato Spagna-Turchia, giacché la Nazionale allenata da Vincenzo Montella è già certa di disputare i playoff a marzo.

