Dumfries, invece, oggi si sottoporrà ad una nuova seduta di fisioterapia per assorbire il fastidio alla caviglia sinistra che si trascina da qualche settimana. L'olandese, rientrato in anticipo dagli impegni con la propria Nazionale, punta ad esserci nel derby contro il Milan. Da capire se già domani pomeriggio, alla ripresa degli allenamenti agli ordini di Chivu, tornerà in gruppo o meno.
È già tornato Çalhanoğlu: non avrebbe giocato Spagna-Turchia—
Il tecnico nerazzurro ritroverà domani anche il capitano, Lautaro Martínez e i cinque reduci da Italia-Norvegia, ovvero Alessandro Bastoni, Davide Frattesi, Nicolò Barella, Federico Dimarco e Francesco Pio Esposito. Il quadro dei rientri si completerà nella giornata di giovedì.
L'Inter spera che Manuel Akanji (Svizzera) e Petar Sučić (Croazia) possano rimanere in panchina, o comunque giocare pochi minuti, visto che le suddette Nazionali si sono già qualificate per i Mondiali 2026. Rientrato, invece, Hakan Çalhanoğlu: ufficialmente, per un problema alla mano. Ad ogni modo, essendo diffidato, difficilmente avrebbe giocato Spagna-Turchia, giacché la Nazionale allenata da Vincenzo Montella è già certa di disputare i playoff a marzo.
