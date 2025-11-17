Il tecnico nerazzurro ritroverà domani anche il capitano, Lautaro Martínez e i cinque reduci da Italia-Norvegia , ovvero Alessandro Bastoni , Davide Frattesi , Nicolò Barella , Federico Dimarco e Francesco Pio Esposito . Il quadro dei rientri si completerà nella giornata di giovedì.

L'Inter spera che Manuel Akanji (Svizzera) e Petar Sučić (Croazia) possano rimanere in panchina, o comunque giocare pochi minuti, visto che le suddette Nazionali si sono già qualificate per i Mondiali 2026. Rientrato, invece, Hakan Çalhanoğlu: ufficialmente, per un problema alla mano. Ad ogni modo, essendo diffidato, difficilmente avrebbe giocato Spagna-Turchia, giacché la Nazionale allenata da Vincenzo Montella è già certa di disputare i playoff a marzo.