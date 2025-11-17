Domenica 23 novembre, alle ore 20:45, a 'San Siro', si disputerà il derby Inter-Milan, valevole per la 12^ giornata della Serie A 2025-2026: vediamo, ad oggi, qual è la situazione dei rossoneri di Massimiliano Allegri tra allenamenti e infortunati

Il Milan verso il derby: domani si ritorna a Milanello

Per l'occasione, oltre ai calciatori rimasti ad allenarsi a Milano negli ultimi giorni, si rivedranno anche i primi Nazionali. Attesi, infatti, a Milanello i francesi Mike Maignan e Christopher Nkunku, il portoghese Rafael Leão, il serbo Strahinja Pavlović e gli italiani Matteo Gabbia e Samuele Ricci; entro giovedì, poi, faranno rientro al centro sportivo tutti gli altri convocati.