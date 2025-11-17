Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa La settimana del derby Inter-Milan: domani allenamenti a Milanello. La situazione di Rabiot, Tomori e Giménez

ULTIME MILAN NEWS

La settimana del derby Inter-Milan: domani allenamenti a Milanello. La situazione di Rabiot, Tomori e Giménez

Milan, si entra nella settimana del derby: il programma e la situazione infortunati
Domenica 23 novembre, alle ore 20:45, a 'San Siro', si disputerà il derby Inter-Milan, valevole per la 12^ giornata della Serie A 2025-2026: vediamo, ad oggi, qual è la situazione dei rossoneri di Massimiliano Allegri tra allenamenti e infortunati
Daniele Triolo Redattore 

Come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, inizia oggi la settimana che porterà al derby Inter-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domenica 23 novembre alle ore 20:45. I rossoneri di Massimiliano Allegri osserveranno oggi l'ultimo dei tre giorni di riposo concessi dal tecnico livornese: domani la ripresa degli allenamenti nel centro sportivo di Milanello.

Il Milan verso il derby: domani si ritorna a Milanello

—  

Per l'occasione, oltre ai calciatori rimasti ad allenarsi a Milano negli ultimi giorni, si rivedranno anche i primi Nazionali. Attesi, infatti, a Milanello i francesi Mike Maignan e Christopher Nkunku, il portoghese Rafael Leão, il serbo Strahinja Pavlović e gli italiani Matteo Gabbia e Samuele Ricci; entro giovedì, poi, faranno rientro al centro sportivo tutti gli altri convocati.

LEGGI ANCHE

Sempre per domani, poi, è atteso il primo allenamento in gruppo per Adrien Rabiot, pronto a riprendersi nel derby Inter-Milan una maglia da titolare a distanza di oltre un mese dalla lesione al muscolo soleo del polpaccio sinistro. Sarà sua qualora in settimana dovesse confermare le buone sensazioni sulla sua condizione fisica post-infortunio.

Rabiot sarà in gruppo. Tomori e Giménez ...

—  

LEGGI ANCHE: Mercato Milan, la rivelazione che scotta: il bomber è in arrivo per questo motivo? >>>

Dovrebbe tornare in gruppo, per il 'CorSport', anche Fikayo Tomori, sempre alle prese con i postumi della botta al ginocchio subita contro l'Atalanta mentre saranno da valutare le condizioni di Santiago Giménez. Il 'Bebote' ha saltato le partite contro Roma e Parma per un fastidio alla caviglia.

Leggi anche
Allegri mister Derby: i motivi nei numeri. La singolare coincidenza di questa stagione
Prima pagina Tuttosport: “Haaland ci umilia. Italia, capito perché al Mondiale va lui?”

© RIPRODUZIONE RISERVATA