Sempre per domani, poi, è atteso il primo allenamento in gruppo per Adrien Rabiot, pronto a riprendersi nel derby Inter-Milan una maglia da titolare a distanza di oltre un mese dalla lesione al muscolo soleo del polpaccio sinistro. Sarà sua qualora in settimana dovesse confermare le buone sensazioni sulla sua condizione fisica post-infortunio.
Rabiot sarà in gruppo. Tomori e Giménez ...—
Dovrebbe tornare in gruppo, per il 'CorSport', anche Fikayo Tomori, sempre alle prese con i postumi della botta al ginocchio subita contro l'Atalanta mentre saranno da valutare le condizioni di Santiago Giménez. Il 'Bebote' ha saltato le partite contro Roma e Parma per un fastidio alla caviglia.
