Tornando al calcio, invece, umiliazione a 'San Siro' per l'Italia del Commissario Tecnico Gennaro Gattuso, sconfitta 1-4 dalla Norvegia. Ottimo primo tempo azzurro, concluso in vantaggio con il gol di Francesco Pio Esposito. Nella ripresa, poi, Antonio Nusa, Erling Braut Haaland (doppietta) e Jørgen Strand-Larsen spiegano perché la squadra scandinava andrà ai Mondiali e quella tricolore, invece, è rinviata ai playoff di marzo.