La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 17 novembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo 

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 17 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di tennis. Questo perché Jannik Sinner, campione altoatesino e numero 2 al mondo, ha sconfitto in due set il numero 1, lo spagnolo Carlos Alcaraz, alle ATP Finals di Torino. Per Sinner si tratta del secondo successo consecutivo nel torneo.

Tuttosport, la prima pagina di oggi, lunedì 17 novembre 2025

Tornando al calcio, invece, umiliazione a 'San Siro' per l'Italia del Commissario Tecnico Gennaro Gattuso, sconfitta 1-4 dalla Norvegia. Ottimo primo tempo azzurro, concluso in vantaggio con il gol di Francesco Pio Esposito. Nella ripresa, poi, Antonio Nusa, Erling Braut Haaland (doppietta) e Jørgen Strand-Larsen spiegano perché la squadra scandinava andrà ai Mondiali e quella tricolore, invece, è rinviata ai playoff di marzo.

Spazio, poi, anche per la Juventus e per una curiosità. Il nuovo allenatore dei bianconeri, Luciano Spalletti, non potrà andare in panchina con la tuta, neanche quella di rappresentanza. In casa Juve, infatti, vige un 'dress code' molto rigido. In barba alla scaramanzia che aveva visto Spalletti vincere lo Scudetto, nel 2023, a Napoli, andando sempre in panchina con la tuta durante le partite.

