Tornando al calcio, invece, umiliazione a 'San Siro' per l'Italia del Commissario Tecnico Gennaro Gattuso, sconfitta 1-4 dalla Norvegia. Ottimo primo tempo azzurro, concluso in vantaggio con il gol di Francesco Pio Esposito. Nella ripresa, poi, Antonio Nusa, Erling Braut Haaland (doppietta) e Jørgen Strand-Larsen spiegano perché la squadra scandinava andrà ai Mondiali e quella tricolore, invece, è rinviata ai playoff di marzo.
Spazio, poi, anche per la Juventus e per una curiosità. Il nuovo allenatore dei bianconeri, Luciano Spalletti, non potrà andare in panchina con la tuta, neanche quella di rappresentanza. In casa Juve, infatti, vige un 'dress code' molto rigido. In barba alla scaramanzia che aveva visto Spalletti vincere lo Scudetto, nel 2023, a Napoli, andando sempre in panchina con la tuta durante le partite.
