Spazio, poi, al calcio e alla sconfitta rovinosa, 1-4, dell'Italia del Commissario Tecnico Gennaro Gattuso a 'San Siro' contro la Norvegia nell'ultima partita del Gruppo I della zona europea delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Non basta, agli Azzurri, un ottimo primo tempo, concluso in vantaggio con una rete di Francesco Pio Esposito.
Nella ripresa, valanga norvegese: in rete Antonio Nusa, Erling Braut Haaland (doppietta) e Jørgen Strand-Larsen. Scandinavi ai Mondiali, la nostra Nazionale - uscita tra i fischi dello stadio di Milano - rinviata ai playoff di marzo. Scuse del C.T. Gattuso al termine del match.
