Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Italia umiliata, ‘San Siro’ fischia: ora i playoff”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 17 novembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 17 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il tennis e, nello specifico, con la vittoria di Jannik Sinner alle ATP Finals di Torino: battuto Carlos Alcaraz in due set. Seconda vittoria consecutiva per l'altoatesino in questo torneo.

Spazio, poi, al calcio e alla sconfitta rovinosa, 1-4, dell'Italia del Commissario Tecnico Gennaro Gattuso a 'San Siro' contro la Norvegia nell'ultima partita del Gruppo I della zona europea delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Non basta, agli Azzurri, un ottimo primo tempo, concluso in vantaggio con una rete di Francesco Pio Esposito.

Nella ripresa, valanga norvegese: in rete Antonio Nusa, Erling Braut Haaland (doppietta) e Jørgen Strand-Larsen. Scandinavi ai Mondiali, la nostra Nazionale - uscita tra i fischi dello stadio di Milano - rinviata ai playoff di marzo. Scuse del C.T. Gattuso al termine del match.

