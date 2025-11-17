Nel calcio, invece, crolla (1-4) la Nazionale Italiana del Commissario Tecnico Gennaro Gattuso nell'ultima partita del Gruppo I della zona europea delle qualificazioni ai Mondiali 2026: a 'San Siro', contro la Norvegia, gli Azzurri si illudono nel primo tempo con il primo gol con l'Italia di Francesco Pio Esposito.
Quindi, nella ripresa, gli ospiti iniziano a giocare e a Milano scende il buio. Reti di Antonio Nusa, Erling Braut Haaland (doppietta) e Jørgen Strand-Larsen. Per giocarsi l'accesso ai Mondiali, ora, l'Italia dovrà passare dai playoff del prossimo mese di marzo. Giovedì i sorteggi. Possibili avversarie: Svezia, Irlanda del Nord, Romania, Macedonia o Galles.
