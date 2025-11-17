Pianeta Milan
Prima pagina Corriere dello Sport: “Italia fischiata: 1-4 con la Norvegia. Mondiale ai playoff”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 17 novembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 17 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il tennis. Il campione italiano Jannik Sinner, infatti, vince per la seconda volta consecutiva le ATP Finals di Torino: battuto lo spagnolo Carlos Alcaraz in due set.

Nel calcio, invece, crolla (1-4) la Nazionale Italiana del Commissario Tecnico Gennaro Gattuso nell'ultima partita del Gruppo I della zona europea delle qualificazioni ai Mondiali 2026: a 'San Siro', contro la Norvegia, gli Azzurri si illudono nel primo tempo con il primo gol con l'Italia di Francesco Pio Esposito.

Quindi, nella ripresa, gli ospiti iniziano a giocare e a Milano scende il buio. Reti di Antonio Nusa, Erling Braut Haaland (doppietta) e Jørgen Strand-Larsen. Per giocarsi l'accesso ai Mondiali, ora, l'Italia dovrà passare dai playoff del prossimo mese di marzo. Giovedì i sorteggi. Possibili avversarie: Svezia, Irlanda del Nord, Romania, Macedonia o Galles.

