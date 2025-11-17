Pianeta Milan
Allegri mister Derby: i motivi nei numeri. La singolare coincidenza di questa stagione

Derby, Allegri lo specialista: non perde da tempo immemore. E in quello di Milano ...
Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, si avvicina al derby Inter-Milan di domenica 23 novembre, alle ore 20:45, a 'San Siro' con precedenti incoraggianti. Almeno per quanto concerne i primi disputati. Le statistiche dalla Gazzetta dello Sport
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in uno dei suoi articoli di avvicinamento al derby di Milano tra l'Inter di Cristian Chivu e il Milan di Massimiliano Allegri, in programma a 'San Siro' domenica 23 novembre alle ore 20:45, ha ricordato come il tecnico dei rossoneri sia un po' uno specialista nelle stracittadine.

Il primo derby di Milano di Allegri fu il 14 novembre 2010, alla 12^ giornata, con 23 punti in classifica e in casa dell'Inter, esattamente come accadrà in questa stagione. Partita vinta 0-1 dal suo Milan con il calcio di rigore di Zlatan Ibrahimović. Allegri, però, vinse anche nel derby di ritorno. E quella vittoria fu molto più indicativa per ciò che sarebbe successo poi.

Allegri, mister Derby: ha vinto i primi tre di Milano

Il 2 aprile 2011, contro i nerazzurri di Leonardo, appena due punti dietro in graduatoria, con il vento che soffiava verso di loro visto la squalifica di Ibra e un Diavolo in difficoltà sconfitto a Palermo, arrivò un netto 3-0. Doppietta di Alexandre Pato (primo gol dopo un minuto) e poi il rigore di Antonio Cassano. Tre punti che avviarono il Milan verso la vittoria dello Scudetto.

Terzo derby e terza vittoria, stavolta per 2-1, quindi, per Allegri, stavolta a Pechino (Cina) per la finale di Supercoppa Italiana. Dopo l'iniziale vantaggio nerazzurro firmato da Wesley Sneijder, le reti di Ibrahimović e Kevin-Prince Boateng regalarono l'en-plein di stracittadine all'allenatore livornese e un trofeo alla bacheca del club rossonero.

In quello di Torino solo una sconfitta in 18 gare

Da quel momento in poi, però, nei successivi cinque derby, il Milan con Allegri ne perse quattro e ne pareggiò uno soltanto. Bisogna che Max si riconnetta ai suoi precedenti più incoraggianti in rossonero in vista dell'imminente, grande sfida di 'San Siro'. O anche soltanto che dia seguito al suo 'score' di derby della Mole.

Nei 18 derby di Torino in cui ha guidato, in due momenti diversi (2014-2019 e 2021-2024) la Juventus, Allegri ne ha vinti 13, pareggiati 4 e perso uno soltanto, il 26 aprile 2015.

