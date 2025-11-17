'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in uno dei suoi articoli di avvicinamento al derby di Milano tra l' Inter di Cristian Chivu e il Milan di Massimiliano Allegri , in programma a 'San Siro' domenica 23 novembre alle ore 20:45 , ha ricordato come il tecnico dei rossoneri sia un po' uno specialista nelle stracittadine.

Il primo derby di Milano di Allegri fu il 14 novembre 2010, alla 12^ giornata, con 23 punti in classifica e in casa dell'Inter, esattamente come accadrà in questa stagione. Partita vinta 0-1 dal suo Milan con il calcio di rigore di Zlatan Ibrahimović. Allegri, però, vinse anche nel derby di ritorno. E quella vittoria fu molto più indicativa per ciò che sarebbe successo poi.