Allegri, mister Derby: ha vinto i primi tre di Milano—
Il 2 aprile 2011, contro i nerazzurri di Leonardo, appena due punti dietro in graduatoria, con il vento che soffiava verso di loro visto la squalifica di Ibra e un Diavolo in difficoltà sconfitto a Palermo, arrivò un netto 3-0. Doppietta di Alexandre Pato (primo gol dopo un minuto) e poi il rigore di Antonio Cassano. Tre punti che avviarono il Milan verso la vittoria dello Scudetto.
Terzo derby e terza vittoria, stavolta per 2-1, quindi, per Allegri, stavolta a Pechino (Cina) per la finale di Supercoppa Italiana. Dopo l'iniziale vantaggio nerazzurro firmato da Wesley Sneijder, le reti di Ibrahimović e Kevin-Prince Boateng regalarono l'en-plein di stracittadine all'allenatore livornese e un trofeo alla bacheca del club rossonero.
In quello di Torino solo una sconfitta in 18 gare—
Da quel momento in poi, però, nei successivi cinque derby, il Milan con Allegri ne perse quattro e ne pareggiò uno soltanto. Bisogna che Max si riconnetta ai suoi precedenti più incoraggianti in rossonero in vista dell'imminente, grande sfida di 'San Siro'. O anche soltanto che dia seguito al suo 'score' di derby della Mole.
Nei 18 derby di Torino in cui ha guidato, in due momenti diversi (2014-2019 e 2021-2024) la Juventus, Allegri ne ha vinti 13, pareggiati 4 e perso uno soltanto, il 26 aprile 2015.
© RIPRODUZIONE RISERVATA