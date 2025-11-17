Pianeta Milan
Derby Inter-Milan, Jashari rinforzo per mister Allegri. Migliora sempre di più Rabiot
Mancano pochi giorni al derby Inter-Milan, in programma domenica 23 novembre alle ore 20:45 allo stadio di 'San Siro': Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, ha già ritrovato Ardon Jashari mentre Adrien Rabiot tornerà domani ad allenarsi in...
Siamo nella settimana che porterà al derby di Milano tra l'Inter di Cristian Chivu e il Milan di Massimiliano Allegri, in programma domenica 23 novembre alle ore 20:45 a 'San Siro'. Una stracittadina che, da calendario della 12^ giornata della Serie A 2025-2026, sarà ospitata dai nerazzurri.

Derby, le ultime notizie da Inter e Milan

Come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, la preparazione al derby della Madonnina inizierà da domani. Sia Chivu sia Allegri, infatti, hanno concesso tre giorni di riposo ai propri giocatori e, da domani, questi torneranno nei centri sportivi di Appiano Gentile e Milanello per riprendere gli allenamenti.

Sul fronte Inter, non preoccupa il fastidio alla caviglia sinistra di Denzel Dumfries, tornato già sabato dall'Olanda. Domani si uniranno alla squadra Lautaro Martínez e l'ex Hakan Çalhanoğlu, lasciato libero dalla Turchia perché diffidato e, pertanto, esentato dalla trasferta in Spagna: una gara che non cambierà le sorti della Nazionale guidata da Vincenzo Montella, alla quale toccheranno i playoff per la qualificazione ai Mondiali 2026.

In casa Milan, invece, completamente recuperato Ardon Jashari - rinforzo in più in mediana per mister Allegri - e migliorano le condizioni di Adrien Rabiot. Per il centrocampista francese, fuori da un mese per la lesione al muscolo soleo del polpaccio sinistro, rientro in gruppo già domani. In miglioramento anche Santiago Giménez, mentre non c'è alcun problema per Christian Pulisic e Pervis Estupiñán, già tornati in campo a Parma prima della sosta.

