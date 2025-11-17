Sul fronte Inter, non preoccupa il fastidio alla caviglia sinistra di Denzel Dumfries, tornato già sabato dall'Olanda. Domani si uniranno alla squadra Lautaro Martínez e l'ex Hakan Çalhanoğlu, lasciato libero dalla Turchia perché diffidato e, pertanto, esentato dalla trasferta in Spagna: una gara che non cambierà le sorti della Nazionale guidata da Vincenzo Montella, alla quale toccheranno i playoff per la qualificazione ai Mondiali 2026.
In casa Milan, invece, completamente recuperato Ardon Jashari - rinforzo in più in mediana per mister Allegri - e migliorano le condizioni di Adrien Rabiot. Per il centrocampista francese, fuori da un mese per la lesione al muscolo soleo del polpaccio sinistro, rientro in gruppo già domani. In miglioramento anche Santiago Giménez, mentre non c'è alcun problema per Christian Pulisic e Pervis Estupiñán, già tornati in campo a Parma prima della sosta.
