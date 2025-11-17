Siamo nella settimana che porterà al derby di Milano tra l' Inter di Cristian Chivu e il Milan di Massimiliano Allegri , in programma domenica 23 novembre alle ore 20:45 a 'San Siro'. Una stracittadina che, da calendario della 12^ giornata della Serie A 2025-2026 , sarà ospitata dai nerazzurri.

Derby, le ultime notizie da Inter e Milan

Come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, la preparazione al derby della Madonnina inizierà da domani. Sia Chivu sia Allegri, infatti, hanno concesso tre giorni di riposo ai propri giocatori e, da domani, questi torneranno nei centri sportivi di Appiano Gentile e Milanello per riprendere gli allenamenti.