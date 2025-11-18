Via libera del chirurgo, intanto, per Gleison Bremer, difensore della Juventus reduce da infortunio e operazione: potrà tornare in campo a inizio dicembre. Rientra, a Napoli, il caso Antonio Conte: il tecnico si è presentato a Castel Volturno per dirigere gli allenamenti tra i silenzi dopo la tempesta dell'ultima settimana.
Intervista in esclusiva, poi, con Nicolò Cambiaghi, attaccante del Bologna, che rilancia le chance di Scudetto dei rossoblu di Vincenzo Italiano già in questa stagione. E spazio, infine, alla Nazionale Italiana: al Commissario Tecnico Gennaro Gattuso serve un elemento come Federico Chiesa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA