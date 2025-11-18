Pianeta Milan
PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: “La mossa di Chivu: Calhanoglu l’anti Modric”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 18 novembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 18 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del derby di Milano tra Inter e Milan di domenica a 'San Siro' spiegando come Cristian Chivu, tecnico dei nerazzurri, voglia limitare l'inventiva del rossonero Luka Modrić scatenando sulle sue tracce l'ex Hakan Çalhanoğlu. Rafael Leão, invece, sarà allo stadio con la carica dei suoi gemellini.

Via libera del chirurgo, intanto, per Gleison Bremer, difensore della Juventus reduce da infortunio e operazione: potrà tornare in campo a inizio dicembre. Rientra, a Napoli, il caso Antonio Conte: il tecnico si è presentato a Castel Volturno per dirigere gli allenamenti tra i silenzi dopo la tempesta dell'ultima settimana.

Intervista in esclusiva, poi, con Nicolò Cambiaghi, attaccante del Bologna, che rilancia le chance di Scudetto dei rossoblu di Vincenzo Italiano già in questa stagione. E spazio, infine, alla Nazionale Italiana: al Commissario Tecnico Gennaro Gattuso serve un elemento come Federico Chiesa.

