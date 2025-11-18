Chiaramente, essendo Giménez e Jashari non al meglio della condizione, si parla di inizio in panchina per poi, magari, essere pronti ad offrire il loro contributo alla causa rossonera a partita in corso. Il Milan spera che le due settimane di stop (e le due gare di campionato saltate, contro Roma e Parma), siano servite a Giménez per smaltire il dolore alla caviglia. Un fastidio che, a suo dire, lo avrebbe condizionato negli ultimi mesi.