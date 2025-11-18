Pianeta Milan
Derby Inter-Milan, Allegri aspetta Giménez: l'idea dell'allenatore rossonero sul 'Bebote'
Santiago Giménez, attaccante messicano classe 2001, ha saltato le ultime due partite del Milan - quelle di Serie A contro Roma e Parma - per un infortunio alla caviglia: sarà pronto per il derby contro l'Inter? Le news sul 'Bebote' dai quotidiani
Adrien Rabiot si è allenato ieri, con una seduta personalizzata, a Milanello con l'obiettivo di recuperare in pieno dalla lesione al muscolo soleo del polpaccio sinistro rimediata un mese fa: migliorano le sue condizioni, oggi tornerà ad allenarsi in gruppo e non dovrebbero esserci dubbi sulla sua titolarità nel derby Inter-Milan di domenica 23 novembre, alle ore 20:45, a 'San Siro'.

Giménez recupera per il derby Inter-Milan? L'intenzione di Allegri

I quotidiani sportivi oggi in edicola, però, hanno parlato anche della situazione di Santiago Giménez. Il centravanti messicano, classe 2001, era ieri a Milanello con Rabiot per svolgere il suo programma di allenamento personalizzato. Nei prossimi giorni dovrebbe riunirsi al gruppo. Il tecnico dei rossoneri, Massimiliano Allegri, aspetta il 'Bebote', insieme ad Ardon Jashari, per il derby di Milano.

Chiaramente, essendo Giménez e Jashari non al meglio della condizione, si parla di inizio in panchina per poi, magari, essere pronti ad offrire il loro contributo alla causa rossonera a partita in corso. Il Milan spera che le due settimane di stop (e le due gare di campionato saltate, contro Roma e Parma), siano servite a Giménez per smaltire il dolore alla caviglia. Un fastidio che, a suo dire, lo avrebbe condizionato negli ultimi mesi.

