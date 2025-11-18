Pianeta Milan
INTER-MILAN

Inter-Milan, chi arbitra il derby di Milano? È lui il favorito numero uno. Ecco di chi si tratta

Inter-Milan, è lui il favorito per arbitrare il derby di Milano: il nome
Inter-Milan, ecco chi è il favorito numero uno per arbitrare il derby di Milano in programma domenica sera a San Siro e valevole per la dodicesima giornata di Serie A: l'indiscrezione della Gazzetta dello Sport
Si avvicina sempre di più il derby di Milano tra Inter e Milan, in programma domenica sera a San Siro e valevole per la dodicesima giornata di Serie A. Un match importante sia per rossoneri che nerazzurri che hanno come obiettivo quello di restare in testa alla classifica. La formazione di mister Massimiliano Allegri è reduce da tre pareggi nelle ultime quattro partite e un successo nella stracittadina potrebbe dare una piccola svolta.

Inter-Milan, il favorito ad arbitrare il derby

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, il favorito numero per arbitrare il derby milanese è Simone Sozza di Seregno, il quale dovrebbe essere in vantaggio su Davide Massa. Il fischietto lombardo in questa stagione non ha mai diretto il Milan, mentre l'Inter si: nel match contro la Fiorentina.

Inoltre il direttore di gara ha già diretto la stracittadina meneghina nel derby di Supercoppa dello scorso 6 gennaio vinto 2-3 dai rossoneri. In questo campione Sozza ha già diretto un derby: Lazio-Roma dello scorso 21 settembre.

