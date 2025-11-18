Pianeta Milan
Il giornalista Andrea Ramazzotti si è soffermato sul momento di Leao e del suo cambiamento in campo dopo l'arrivo sulla panchina rossonera del tecnico Massimiliano Allegri: ecco le sue parole
Dopo un periodo negativo, Rafael Leao ha ritrovato la via del gol con la maglia del Milan. Il portoghese ha segnato una doppietta alla Fiorentina, un gol al Pisa, uno al Parma e ha siglato un assist a Pavlovic per il gol decisivo che ha permesso al Diavolo di battere la Roma. Un cambiamento rispetto al periodo precedente dove il giocatore era stato lontano dal campo per problemi fisici.

Milan, le parole di Ramazzotti su Leao

L'attaccante rossonero è sempre stato criticato per la sua discontinuità, ma l'arrivo di Allegri avrebbe potuto far cambiare atteggiamento al giocatore. Su questo punto si è soffermato il giornalista Andrea Ramazzotti. Ecco le sue parole riportate sulla Gazzetta dello Sport.

Sul ruolo di Leao: "Rafa in questi anni è sempre stato criticato per la sua mancanza di continuità, anche all’interno dello stesso match e il suo tallone d’Achille è spesso stato la fase difensiva. Con Allegri alcune cose stanno migliorando: contro la Roma, tanto per fare un esempio, è stato sostituito a causa dei crampi, figli anche di qualche rincorsa più del solito senza palla. Max è convinto che il suo attaccante possa dargli ancora di più, in termini di gol e di leadership in campo. Nel precampionato gli aveva cucito addosso il ruolo di centravanti in un 3-5-2 che sembrava destinato a durare solo per la tournée estiva tra Asia e Australia. Il portoghese se l’è cavata bene, brillando soprattutto con il Liverpool, e adesso che tornerà disponibile Pulisic, sarà lui a partire come prima punta".

Sulle prestazioni: "Naturalmente Rafa sarà libero di allargarsi sull’amata fascia sinistra perché chiedergli di giocare sempre spalle alla porta vorrebbe dire depotenziarlo. Leao comunque è pronto a dare il suo contributo alla squadra e a prendersi anche le responsabilità. Contro Fiorentina e Parma è stato lui a calciare e a realizzare i due rigori e, anche con Pulisic in campo (che ha sbagliaro dagli undici metri a Torino contro la Juventus), non è detto che non sia lui a presentarsi sul dischetto. Del resto questo è un altro Leao. Anzi, un Leao versione... papà. L’Inter è avvertita".

