Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport: “Inter, 6 gol dalle riserve per Chivu: il doppio del Milan”

EDICOLA

Prima pagina Corriere dello Sport: “Inter, 6 gol dalle riserve per Chivu: il doppio del Milan”

Prima pagina Corriere dello Sport: 'Inter, 6 gol dalle riserve per Chivu: il doppio del Milan'
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 19 novembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 19 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Napoli di Antonio Conte e dell'imminente rientro di Romelu Lukaku dall'infortunio che lo ha tenuto fuori da quest'estate. 'Big Rom' lavora per rientrare allo stadio 'Olimpico,', contro la Roma, domenica 30 novembre alle ore 20:45.

LEGGI ANCHE

Il Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 19 novembre 2025

Ci si avvicina a grandi passi al derby Inter-Milan di domenica sera a 'San Siro' e, nel confronto, Cristian Chivu, allenatore dei nerazzurri rispetto a Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri: dalla panchina, finora, ha avuto 6 gol, il doppio degli avversari nella stracittadina.

Nelle fila della Juventus comincia a stringere il tempo per Loïs Openda e Jonathan David, che sembrano aver smarrito la via del gol. Luciano Spalletti, in attesa di una reazione dal belga e dal canadese, punterà ancora su Dušan Vlahović. Mentre l'Under 21 vince di goleada in Montenegro, arrivano altre qualificate ai Mondiali 2026 in U.S.A., Canada e Messico.

Ce la fanno, infatti, all'ultima giornata delle qualificazioni anche Spagna, Belgio e Scozia. Domani il sorteggio, invece, per l'avversaria dell'Italia di Gennaro Gattuso nella semifinale playoff di marzo.

Leggi anche
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Zielinski e Pulisic protagonisti del derby...
Milan, Ramazzotti: “Leao è sempre stato criticato in questi anni, ma con Allegri…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA