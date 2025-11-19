Ci si avvicina a grandi passi al derby Inter-Milan di domenica sera a 'San Siro' e, nel confronto, Cristian Chivu, allenatore dei nerazzurri rispetto a Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri: dalla panchina, finora, ha avuto 6 gol, il doppio degli avversari nella stracittadina.
Nelle fila della Juventus comincia a stringere il tempo per Loïs Openda e Jonathan David, che sembrano aver smarrito la via del gol. Luciano Spalletti, in attesa di una reazione dal belga e dal canadese, punterà ancora su Dušan Vlahović. Mentre l'Under 21 vince di goleada in Montenegro, arrivano altre qualificate ai Mondiali 2026 in U.S.A., Canada e Messico.
Ce la fanno, infatti, all'ultima giornata delle qualificazioni anche Spagna, Belgio e Scozia. Domani il sorteggio, invece, per l'avversaria dell'Italia di Gennaro Gattuso nella semifinale playoff di marzo.
