Prima pagina Tuttosport: 'Milan, Juve e Inter, la proposta: tetto ai biglietti per gli ospiti'
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, sabato 13 dicembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 13 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'offerta di Tether per l'acquisizione della Juventus. La società di cryptovalute, che detiene già l'11,5% del club bianconero, vuole acquisirne ora la maggioranza ed è pronta a rilevare il pacchetto azionario in mano ad Exor. A quanto pare, però, John Elkann la rifiuterà, perché non ha intenzione di vendere la Juve. Intanto, la famiglia di Kenan Yıldız si trova a Torino per trattare il rinnovo del contratto del gioiello turco.

In alto, sotto la testata, la presentazione di Torino-Cremonese, anticipo del sabato delle ore 15:00 della 15^ giornata della Serie A 2025-2026. Per i granata di Marco Baroni c'è l'obbligo di vittoria: in caso contrario il Toro sarebbe davvero nei guai. Sta scivolando inesorabilmente verso il fondo della classifica.

Mentre Rosella Sensi parla di Daniele De Rossi e Cristian Chivu, ex compagni di squadra nella Roma e protagonisti domani, alle ore 18:00, nella sfida di campionato tra Genoa e Inter, c'è una proposta che arriva proprio da Milan, Juve e Inter. I tre grandi club del nostro calcio chiedono di fissare a 30 euro il tetto dei biglietti per le partite di Serie A per il settore ospiti.

