In alto, sotto la testata, la presentazione di Torino-Cremonese , anticipo del sabato delle ore 15:00 della 15^ giornata della Serie A 2025-2026 . Per i granata di Marco Baroni c'è l'obbligo di vittoria: in caso contrario il Toro sarebbe davvero nei guai. Sta scivolando inesorabilmente verso il fondo della classifica .

Mentre Rosella Sensi parla di Daniele De Rossi e Cristian Chivu, ex compagni di squadra nella Roma e protagonisti domani, alle ore 18:00, nella sfida di campionato tra Genoa e Inter, c'è una proposta che arriva proprio da Milan, Juve e Inter. I tre grandi club del nostro calcio chiedono di fissare a 30 euro il tetto dei biglietti per le partite di Serie A per il settore ospiti.