Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Tether, offerta per la Juve. Exor: ‘Non è in vendita’”

EDICOLA

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Tether, offerta per la Juve. Exor: ‘Non è in vendita’”

Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'Tether, offerta per la Juve. Exor: 'Non è in vendita''
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 13 dicembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 13 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'offerta di Tether per l'acquisizione del 65,4% della Juventus, pari a 725 milioni di euro. Il gigante delle cryptovalute valuta il club 1,1 miliardi di euro e metterebbe a disposizione un miliardo di euro per il calciomercato. Ma da Exor, che detiene la maggioranza del club bianconero, risposta secca: "Non è in vendita".

LEGGI ANCHE

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 13 dicembre 2025

Spazio, poi, a quanto succede intorno all'Inter. L'infortunio di Denzel Dumfries, che sembrava una cosa di poco conto, rischia di tenere fuori l'esterno olandese ancora per un po'. La caviglia fa male e non si capisce il perché. Sul fronte mercato, invece, il successore di Yann Sommer tra i pali della porta dei nerazzurri potrebbe essere Guglielmo Vicario, che vuole lasciare il Tottenham.

Leggi anche
Pulisic è diventato un killer. Il dato che sorprende. E il futuro col Milan …
Milan, con Rabiot la media punti è straordinaria: ecco il dato

© RIPRODUZIONE RISERVATA