Si parla, quindi, della Juventus perché, analizzando il rendimento che i bianconeri avevano nella passata stagione, alla 14^ giornata di campionato con Thiago Motta in panchina e quelli avuti in quest'annata con Igor Tudor e Luciano Spalletti, si scopre un dato. Ovvero che la 'Vecchia Signora' era più vicina alla vetta, con più punti, più reti segnate e meno reti subite l'anno passato.