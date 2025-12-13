Nuovo attaccante, attenzione al fattore Allegri: il tecnico del Milan potrebbe rivolerlo subito con sé
Si parla, quindi, della Juventus perché, analizzando il rendimento che i bianconeri avevano nella passata stagione, alla 14^ giornata di campionato con Thiago Motta in panchina e quelli avuti in quest'annata con Igor Tudor e Luciano Spalletti, si scopre un dato. Ovvero che la 'Vecchia Signora' era più vicina alla vetta, con più punti, più reti segnate e meno reti subite l'anno passato.
Spazio, quindi, alla presentazione di Parma-Lazio, uno degli anticipi del sabato del 15° turno della Serie A 2025-2026, in programma oggi alle ore 18:00. Il tecnico dei biancocelesti, Maurizio Sarri, cerca la prima di almeno tre vittorie consecutive per rimontare in classifica.
In avanti ci sarà Matteo Cancellieri nel tridente. La sfida tra due tecnici che si conoscono bene, Daniele De Rossi e Cristian Chivu, compagni di squadra nella Roma più di 20 anni fa, è invece il tema per presentare Genoa-Inter di domani pomeriggio, ore 18:00.
© RIPRODUZIONE RISERVATA