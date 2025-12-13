Pianeta Milan
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 13 dicembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 13 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla un po' di calciomercato. Sembra che l'Arsenal, a gennaio, possa liberare il centravanti brasiliano Gabriel Jesus e che il Milan ci stia pensando. Ai rossoneri proposti anche Niclas Füllkrug (West Ham) e Lorenzo Lucca (Napoli), combattuto tra il rimanere in Italia (anche restando in azzurro) e andare all'estero. I partenopei, intanto, tornano sul centrocampista Kobbie Mainoo del Manchester United. La Roma è pronta a liberare Kōstas Tsimikas, Leon Bailey, Artem Dovbyk ed Evan Ferguson.

Si parla, quindi, della Juventus perché, analizzando il rendimento che i bianconeri avevano nella passata stagione, alla 14^ giornata di campionato con Thiago Motta in panchina e quelli avuti in quest'annata con Igor Tudor e Luciano Spalletti, si scopre un dato. Ovvero che la 'Vecchia Signora' era più vicina alla vetta, con più punti, più reti segnate e meno reti subite l'anno passato.

Spazio, quindi, alla presentazione di Parma-Lazio, uno degli anticipi del sabato del 15° turno della Serie A 2025-2026, in programma oggi alle ore 18:00. Il tecnico dei biancocelesti, Maurizio Sarri, cerca la prima di almeno tre vittorie consecutive per rimontare in classifica.

In avanti ci sarà Matteo Cancellieri nel tridente. La sfida tra due tecnici che si conoscono bene, Daniele De Rossi e Cristian Chivu, compagni di squadra nella Roma più di 20 anni fa, è invece il tema per presentare Genoa-Inter di domani pomeriggio, ore 18:00.

