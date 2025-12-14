Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan e Napoli ci giochiamo la testa”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 14 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la Juventus. Elkann rifiuta l'offerta di Tether. Milan e Napoli sfida a distanza: "Ci giochiamo la testa". Torino un Vlasic d'oro. La Lazio vince in 9. Idea Inter, i due Thuram insieme. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.
