Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan in azione, Saelemaekers fino al 2031. Ora Füllkrug”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 16 dicembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 16 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Napoli di Antonio Conte che, dopo 4 mesi dall'infortunio, ritrova Romelu Lukaku. Da ieri, infatti, l'attaccante belga si allena in gruppo e volerà quindi a Riyadh (Arabia Saudita) per la 'Final Four' della Supercoppa Italiana: giovedì semifinale contro il Milan.

Il Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 16 dicembre 2025

Il Diavolo, intanto, ufficializza il rinnovo del contratto di Alexis Saelemaekers fino al 30 giugno 2031 e si getta a capofitto sul mercato per reperire un attaccante. L'obiettivo è il tedesco Niclas Füllkrug del West Ham. In casa Inter, va verso l'operazione Denzel Dumfries. Possibili due mesi di stop: per gennaio, i nerazzurri puntano quindi Brooke Norton-Cuffy del Genoa.

Mentre la Roma, battendo 1-0 il Como all'Olimpico nel 'Monday Night' della 15^ giornata della Serie A 2025-2026 con un gol di Wesley si porta a - 3 dalla vetta, ha perso colpi il Bologna nelle ultime settimane: i rossoblu, quindi, pensano a un colpo in difesa a gennaio. Piacciono Fedde Leysen (Union Saint-Gilloise) e Axel Disasi (Chelsea).

In alto, sotto la testata, si parla molto, invece, della crisi della Fiorentina, ultima in classifica. Al telefono dagli Stati Uniti d'America, il Presidente Rocco Commisso ha deciso di ristrutturare l'area tecnica: sarà un nuovo dirigente a decidere il destino di Paolo Vanoli.

