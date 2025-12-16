Il Diavolo, intanto, ufficializza il rinnovo del contratto di Alexis Saelemaekers fino al 30 giugno 2031 e si getta a capofitto sul mercato per reperire un attaccante. L'obiettivo è il tedesco Niclas Füllkrug del West Ham. In casa Inter, va verso l'operazione Denzel Dumfries. Possibili due mesi di stop: per gennaio, i nerazzurri puntano quindi Brooke Norton-Cuffy del Genoa.
Mentre la Roma, battendo 1-0 il Como all'Olimpico nel 'Monday Night' della 15^ giornata della Serie A 2025-2026 con un gol di Wesley si porta a - 3 dalla vetta, ha perso colpi il Bologna nelle ultime settimane: i rossoblu, quindi, pensano a un colpo in difesa a gennaio. Piacciono Fedde Leysen (Union Saint-Gilloise) e Axel Disasi (Chelsea).
In alto, sotto la testata, si parla molto, invece, della crisi della Fiorentina, ultima in classifica. Al telefono dagli Stati Uniti d'America, il Presidente Rocco Commisso ha deciso di ristrutturare l'area tecnica: sarà un nuovo dirigente a decidere il destino di Paolo Vanoli.
