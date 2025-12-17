Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan-Vlahovic a giugno è possibile? Sì! L’esperto di mercato conferma tutto. Le sue parole

CALCIOMERCATO MILAN

Milan-Vlahovic a giugno è possibile? Sì! L’esperto di mercato conferma tutto. Le sue parole

Romano: 'Confermo il gradimento del Milan per Vlahovic. Questo non cambia. Però ...'
Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000, dalla Juventus al Milan a parametro zero nel prossimo calciomercato estivo? Possibile, ma non scontato. Le ultime news sull'ex Fiorentina che tanto piace ai rossoneri dal giornalista Fabrizio Romano
Daniele Triolo Redattore 

Nei giorni scorsi il quotidiano 'Sport' ha parlato della situazione di Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000 che andrà in scadenza di contratto con la Juventus il prossimo 30 giugno 2026. Questo perché, secondo i colleghi catalani, il Barcellona - che si era interessato all'ex Fiorentina - sarebbe pronto a tirarsi fuori dalla corsa al suo cartellino, a parametro zero, per la stagione 2026-2027 poiché il centravanti sarebbe vicino ad un accordo con il Milan. Fabrizio Romano, giornalista sportivo esperto di calciomercato, ha fatto il punto della situazione sul numero 9 bianconero in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube'.

“Scade, lo sappiamo bene, anche il contratto di Dusan Vlahovic. Con massimo rispetto di tutte le informazioni, era circolata una voce dalla Spagna a proposito della possibilità che Vlahovic abbia un accordo fatto con il Milan. Che Vlahovic sia nella lista degli attaccanti più graditi al Milan lo sappiamo da tempo. Lo diciamo dalla scorsa estate che è stata molto caotica dal punto di vista dell’attaccante per il Milan. Tant’è che alla fine è arrivato Christopher Nkunku dopo tante situazioni e tante storie che appartengono al passato. Che il gradimento del Milan per Vlahovic resiste dobbiamo assolutamente confermarlo. Questo non cambia. Ma da qui a dire che Vlahovic abbia un accordo già fatto e blindato col Milan oggi questo non viene confermato da tutte le parti in causa".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, offerta ufficiale per Füllkrug. Ma in Germania dicono: "Ecco cosa chiede il West Ham" >>>

"Sia lato Milan che lato Vlahovic non risultano accordi fatti. Poi Vlahovic può liberarsi a zero dalla Juventus e questo tiene aperte tante piste. Quella che può portare all’Italia, quella che può portare anche all’estero - ha proseguito Romano -. Non dimenticate le chiamate del Bayern Monaco ad ottobre, che poi si sono fermate lì. Il Bayern ha chiamato nella prima settimana di ottobre e da lì zero altri contratti. Il Barcellona si è informato a fine ottobre ma in questo caso ad oggi non si è ancora andati avanti. È molto presto. Il giocatore è infortunato e non andrà via a gennaio. È un discorso che appartiene all’estate. Ma oggi non risultato accordi impostati o fatti”.

Leggi anche
Milan, offerta ufficiale per Füllkrug. Ma in Germania dicono: “Ecco cosa chiede il West...
Milan, Füllkrug è molto vicino: ecco perché i rossoneri hanno puntato sul tedesco

© RIPRODUZIONE RISERVATA