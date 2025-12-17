"Sia lato Milan che lato Vlahovic non risultano accordi fatti. Poi Vlahovic può liberarsi a zero dalla Juventus e questo tiene aperte tante piste. Quella che può portare all’Italia, quella che può portare anche all’estero - ha proseguito Romano -. Non dimenticate le chiamate del Bayern Monaco ad ottobre, che poi si sono fermate lì. Il Bayern ha chiamato nella prima settimana di ottobre e da lì zero altri contratti. Il Barcellona si è informato a fine ottobre ma in questo caso ad oggi non si è ancora andati avanti. È molto presto. Il giocatore è infortunato e non andrà via a gennaio. È un discorso che appartiene all’estate. Ma oggi non risultato accordi impostati o fatti”.