Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000, dalla Juventus al Milan a parametro zero nel prossimo calciomercato estivo? Possibile, ma non scontato. Le ultime news sull'ex Fiorentina che tanto piace ai rossoneri dal giornalista Fabrizio Romano
Nei giorni scorsi il quotidiano 'Sport' ha parlato della situazione di Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000 che andrà in scadenza di contratto con la Juventus il prossimo 30 giugno 2026. Questo perché, secondo i colleghi catalani, il Barcellona - che si era interessato all'ex Fiorentina - sarebbe pronto a tirarsi fuori dalla corsa al suo cartellino, a parametro zero, per la stagione 2026-2027 poiché il centravanti sarebbe vicino ad un accordo con il Milan. Fabrizio Romano, giornalista sportivo esperto di calciomercato, ha fatto il punto della situazione sul numero 9 bianconero in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube'.
“Scade, lo sappiamo bene, anche il contratto di Dusan Vlahovic. Con massimo rispetto di tutte le informazioni, era circolata una voce dalla Spagna a proposito della possibilità che Vlahovic abbia un accordo fatto con il Milan. Che Vlahovic sia nella lista degli attaccanti più graditi al Milan lo sappiamo da tempo. Lo diciamo dalla scorsa estate che è stata molto caotica dal punto di vista dell’attaccante per il Milan. Tant’è che alla fine è arrivato Christopher Nkunku dopo tante situazioni e tante storie che appartengono al passato. Che il gradimento del Milan per Vlahovic resiste dobbiamo assolutamente confermarlo. Questo non cambia. Ma da qui a dire che Vlahovic abbia un accordo già fatto e blindato col Milan oggi questo non viene confermato da tutte le parti in causa".