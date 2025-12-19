Milan, senti Gattuso: 'Bartesaghi in Nazionale? Perché no...'

Pianeta Milan
Il C.T. Gattuso annuncia: “Bartesaghi in Nazionale? Perché no, sta facendo molto bene”

Nel prepartita di Napoli-Milan, il Commissario Tecnico della Nazionale Gennaro Gattuso ha parlato di Bartesaghi in chiave Azzurra. Ecco le sue parole sul talento rossonero
Nel prepartita di Napoli-Milan, sfida valida per la prima semifinale di Supercoppa Italiana 2025, oltre alle parole del Presidente della Lega Serie A Simonelli su Milan-Como a Perth, ha parlato anche il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Gennaro Gattuso. Ecco le parole rilasciate a 'Mediaset' dall'ex allenatore di Napoli e Milan.

Bartesaghi può essere utile per la Nazionale? "Perché no? Sta facendo molto bene. Lui, Palestra, Zaniolo, ci sono tanti ragazzi che stanno bene. Vediamo. Vediamo oggi che prestazione può fare, ma è un dato di fatto che stanno facendo molto molto bene".

Pochi italiani titolari tra Napoli e Milan. Ti preoccupa? "Ma no, vabbè. Lo sappiamo tutti… C’è Ricci che è stato convocato, c’è Gabbia che ha avuto un infortunio ed è un altro che nelle ultime partite l’ho convocato. Però sappiamo che ultimamente la media è del 23/24% dei giocatori italiani che giocano in Serie A. Sappiamo che i giocatori sono quelli, inutile stare la a menarla e a piangerci addosso. Guardiamo avanti e abbiamo questo obiettivo, che è un obiettivo per tutto il sistema calcio e per tutta la nostra nazione, di tornare al Mondiale. È inutile di stare qua a parlare di cosa si può o non si può fare. Lo sappiamo bene cosa si deve fare però in questo momento perdiamo energie sull’obiettivo, che fra tre mesi ci giochiamo tanto".

