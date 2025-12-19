Milan, senti Gattuso: 'Bartesaghi in Nazionale? Perché no...'

Pochi italiani titolari tra Napoli e Milan. Ti preoccupa? "Ma no, vabbè. Lo sappiamo tutti… C’è Ricci che è stato convocato, c’è Gabbia che ha avuto un infortunio ed è un altro che nelle ultime partite l’ho convocato. Però sappiamo che ultimamente la media è del 23/24% dei giocatori italiani che giocano in Serie A. Sappiamo che i giocatori sono quelli, inutile stare la a menarla e a piangerci addosso. Guardiamo avanti e abbiamo questo obiettivo, che è un obiettivo per tutto il sistema calcio e per tutta la nostra nazione, di tornare al Mondiale. È inutile di stare qua a parlare di cosa si può o non si può fare. Lo sappiamo bene cosa si deve fare però in questo momento perdiamo energie sull’obiettivo, che fra tre mesi ci giochiamo tanto".