" Gli insulti sono censurabili , ma il bello dello sport è che ci sono anche momenti di agonismo del genere". L'ex calciatore Massimo Orlando parla così del caso Oriali-Allegri accaduto durante Napoli-Milan di Supercoppa Italiana: " Che adesso se ne faccia una questione mi sembra ridicolo . Quando ci sono partite importanti può capitare che qualcuno perda la testa. Anche il comunicato del Napoli mi sembra un po' ridicolo ".

Orlando continua con la sua analisi a TMW Radio. Questa sconfitta può avere ripercussioni sul Milan? "Sul campionato non credo, ma penso che finora il Milan stia facendo più di quanto avrebbe meritato. Maignan ha portato in dote tanti punti e partite come quelle contro Inter e Roma potevano essere perse. Penso però che i rossoneri con la rosa che hanno possano puntare al campionato, nonostante il tema centravanti".