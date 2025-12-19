Modric ha parlato anche della sua voglia di giocare con il Milan in un campionato competivo: "Proprio perché non mi accontento, voglio sempre mettermi alla prova. E ancora oggi, non devo dimostrare nulla a nessuno, ma voglio dimostrare. Voglio dimostrare che posso ancora stare a questo livello. Avrei potuto andare in altri campionati, campionati più facili, ma lì non c’è quella sensazione. Forse è per questo che ancora oggi riesco a stare a questi livelli proprio per quell’amore, quella passione che ho per il calcio".
© RIPRODUZIONE RISERVATA