"Credo che nel riconoscere le situazioni in campo io faccia la differenza". Il centrocampista del Milan Luka Modric ha parlato a Slaven Bilic nel podcast 'Unsucces of Champions'. Questa la risposta su quale sia il suo punto di forza: "A volte vedo le cose prima che accadano e penso che questo sia ciò che mi distingue dagli altri. Credo che il mio carattere sia molto importante: sono un un combattente, non mi arrendo mai".