Il centrocampista del Milan Luka Modric ha parlato a Slaven Bilic. Ecco degli estratti molto interessanti sui suoi punti di forza e non solo
"Credo che nel riconoscere le situazioni in campo io faccia la differenza". Il centrocampista del Milan Luka Modric ha parlato a Slaven Bilic nel podcast 'Unsucces of Champions'. Questa la risposta su quale sia il suo punto di forza: "A volte vedo le cose prima che accadano e penso che questo sia ciò che mi distingue dagli altri. Credo che il mio carattere sia molto importante: sono un un combattente, non mi arrendo mai".

Credevi in carriera di potere vincere il Pallone d'Oro? Modric risponde così: "Mai. Non perché non credessi di meritarlo, ma semplicemente giocavo nell’epoca di due mostri, Cristiano Ronaldo e Messi, che non concedono nulla a nessuno. Non mi passava nemmeno per l'anticamera del cervello. Per me i trofei di squadra sono sempre stati davanti a quelli individuali".

Modric ha parlato anche della sua voglia di giocare con il Milan in un campionato competivo: "Proprio perché non mi accontento, voglio sempre mettermi alla prova. E ancora oggi, non devo dimostrare nulla a nessuno, ma voglio dimostrare. Voglio dimostrare che posso ancora stare a questo livello. Avrei potuto andare in altri campionati, campionati più facili, ma lì non c’è quella sensazione. Forse è per questo che ancora oggi riesco a stare a questi livelli proprio per quell’amore, quella passione che ho per il calcio".

