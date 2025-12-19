Pianeta Milan
Pellegatti avvisa il Milan: 'Fullkrug è un attaccante da 20 minuti, non basta. Hojlund ...'
Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato di Napoli-Milan criticando le scelte di mercato dei rossoneri e il mancato colpo Hojlund. Ecco le sue parole da 'YouTube'
Emiliano Guadagnoli
Oltre a parlare del possibile arrivo in difesa di Thiago Silva, Carlo Pellegatti ha detto la sua sulla sconfitta del Milan contro il Napoli in Supercoppa Italiana: "Il solito problema lì davanti per il Milan, il movimento dei due attaccanti non rende facile la manovra. Fullkrug è un attaccante da 20 minuti, non allunga la squadra. Le alternative non rendono come i titolari. Gli attaccanti sono questi".

Nel suo video su 'YouTube', il giornalista sottolinea le difficoltà della squadra di Allegri: "La squadra è in difficoltà. Nkunku si è mosso ma non è una punta e il Milan ha sbagliato clamorosamente gli acquisti nel mercato estivo. Fullkrug non basta ne serve almeno un altro di acquisto".

Il tifoso del Milan conclude: "È una squadra che se deve fare cambi Allegri non ha le stesse qualità dei titolari. Non si può più giocare con Nkunku e Pulisic. Hojlund poteva essere del Milan, chiudo così".

