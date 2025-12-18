Milan, senti Rabiot: 'Non tutti sono abituati a giocare partite come queste..'

Pianeta Milan
SUPERCOPPA ITALIANA

Milan, Rabiot dopo il Napoli: “Sconfitta pesante. Non tutti sono abituati a giocare partite come queste…”

Al termine di Napoli-Milan, il centrocampista del Milan Adrien Rabiot ha parlato in conferenza stampa della sconfitta. Ecco le sue parole dopo l'uscita dalla Supercoppa Italiana 2025
Al Milan rimane solo il campionato e l'obiettivo minimo del quarto posto non si può sbagliare. Ecco cosa lascia la sconfitta contro il Napoli di Antonio Conte, in occasione della prima semifinale della Supercoppa Italiana 2025 terminata 2-0 per i campioni d'Italia in carica. Per gli azzurri gol di Neres nel primo tempo e Hojlund a inizio ripresa.

Napoli-Milan, Rabiot: "Non tutti sono abituati a giocare partite come queste"

Dopo la brutta sconfitta, si è presentato in conferenza stampa a parlare il centrocampista del Milan Adrien Rabiot. Ecco una parte delle dichiarazioni rilasciate dal francese.

Come hanno vissuto la sconfitta: “La sconfitta è sempre pesante. In questa stagione abbiamo perso poche partite e avremmo voluto andare in finale. Questo tipo di partite c’è sempre un po’ di nervosismo. Entrambe volevamo vincere. Siamo dispiaciuti, dobbiamo andare avanti. Stiamo facendo bene in campionato e continuare il percorso”.

Che cosa non ha funzionato: “Non è facile giocare questo tipo di partite. Non tutti sono abituati a giocare partite come queste, c’è stato nervosismo. Avremmo potuto fare meglio. Dobbiamo essere più solidi”

