Milan, senti Rabiot: 'Non tutti sono abituati a giocare partite come queste..'

Come hanno vissuto la sconfitta: “La sconfitta è sempre pesante. In questa stagione abbiamo perso poche partite e avremmo voluto andare in finale. Questo tipo di partite c’è sempre un po’ di nervosismo. Entrambe volevamo vincere. Siamo dispiaciuti, dobbiamo andare avanti. Stiamo facendo bene in campionato e continuare il percorso”.
Che cosa non ha funzionato: “Non è facile giocare questo tipo di partite. Non tutti sono abituati a giocare partite come queste, c’è stato nervosismo. Avremmo potuto fare meglio. Dobbiamo essere più solidi”
© RIPRODUZIONE RISERVATA