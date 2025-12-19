Pianeta Milan
Sabatini: 'Probabili arrivi di Fullkrug e Thiago Silva, ma quarto posto non scontato per il Milan'
Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato anche del mercato del Milan su Instagram. Il parere su Fullkrug e Thiago Silva e su Napoli-Milan
Emiliano Guadagnoli 

Il Milan perde contro il Napoli in Supercoppa Italiana: "Rossoneri che nella prima mezzora sono andati anche tre volte vicini al vantaggio. Clamorosa l'occasione sprecata da Nkunku. Il Napoli poi ha dilagato grazie alla super prestazione di Hojlund". Questo il commento di Sandro Sabatini sul proprio canale 'Instagram'.

Il giornalista continua con la sua analisi: "Una partita che ha mostrato un Napoli di nuovo in buona condizione. Mentre il Milan ha mostrato nuovamente la fragilità difensiva accentuata anche dalla partita di De Winter in sostituzione di Gabbia. Il difensore belga è stato protagonista negativo di entrambi i gol del Napoli".

Il parere sul mercato estivo: "Jashari, Nkunku, Estupinan e soprattutto De Winter obiettivamente hanno deluso. Al Milan resta il campionato". Sabatini conclude con una previsione sul campionato: "Seppur con i probabili arrivi di Fullkrug e Thiago Silva, non è scontato che questo Milan arrivi tra le prime quattro". Vedremo se il club chiuderà questi due colpi sul mercato.

