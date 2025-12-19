Il parere sul mercato estivo: "Jashari, Nkunku, Estupinan e soprattutto De Winter obiettivamente hanno deluso. Al Milan resta il campionato". Sabatini conclude con una previsione sul campionato: "Seppur con i probabili arrivi di Fullkrug e Thiago Silva, non è scontato che questo Milan arrivi tra le prime quattro". Vedremo se il club chiuderà questi due colpi sul mercato.