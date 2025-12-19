Pianeta Milan
Milan, Zukic: 'Pavlovic e Modric mi aiutano molto. Bartesaghi è un esempio'
Il giovane difensore Damir Zukic si è raccontato in un'intervista parlando del suo momento con il Milan e dell'esempio di Bartesaghi. Ecco le sue parole ai canali ufficiali rossoneri
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Damir Zukic è uno dei talenti del settore giovanile del Milan. Il difensore classe 2004 si sta dividendo tra la Serie D con il Milan Futuro e il campionato Under 20 con il Milan Primavera. "Sono orgoglioso perché ho segnato il primo gol per questa squadra". Zukic parla così della sua rete contro il Parma Primavera: "Sono molto contento di avere segnato per il Milan. Voglio crescere giorno dopo giorno".

Nella sua intervista ai canali ufficiali rossoneri, Zukic racconta: "Lo scorso anno sono stato fuori dal campo per 5/6 mesi. Per ritrovare la forma e la condizione fisica mi ha aiutato molto iniziare con il Milan Primavera. Il Milan per me è una famiglia. Si cresce ogni giorno".

"Allenarsi con la prima squadra è una grande esperienza. Tutto è più veloce, rapido. Pavlovic e Modric mi aiutano molto. Sono contento anche per questo". Zukic poi parla anche dell'esempio Bartesaghi: "Giocatori come Bartesaghi, Jimenez sono un esempio. Tutto è possibile e nulla è troppo lontano. Sono contento per loro ed è una motivazione per dare il massimo in campo. Niente è impossibile".

