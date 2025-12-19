"Allenarsi con la prima squadra è una grande esperienza. Tutto è più veloce, rapido. Pavlovic e Modric mi aiutano molto. Sono contento anche per questo". Zukic poi parla anche dell'esempio Bartesaghi: "Giocatori come Bartesaghi, Jimenez sono un esempio. Tutto è possibile e nulla è troppo lontano. Sono contento per loro ed è una motivazione per dare il massimo in campo. Niente è impossibile".