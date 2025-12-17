Una vittoria cercata e meritata, che mancava da alcune giornate e può ora dar forza alla formazione rossonera in vista dell'ultimo impegno di questo 2025 - a Napoli il 21 dicembre - e dell'inizio di 2026. A gennaio saranno infatti ben sei le sfide di campionato Primavera 1 per la formazione di Mister Renna, che vuole tornare ad affacciarsi nella parte alta della classifica che vale la qualificazione ai playoff. Un obiettivo ambizioso ma tutt'altro che impossibile, soprattutto se si riuscirà ad approcciare anche le prossime sfide con lo stesso atteggiamento che non ha lasciato scampo oggi a una delle formazioni più competitive di questo campionato.

LA CRONACA

Avvio di partita arrembante per i rossoneri di Mister Renna, che per gran parte della prima frazione hanno in mano il pallino del gioco. Appena prima del quarto d'ora, protagonista a due volti il portiere ospite Casentini: prima sul suo errore di gestione coi piedi deve ringraziare la sua difesa, poi è invece abile nel vanificare un paio di buone occasioni milaniste. Niente può invece al minuto 23, quando Zukić capitalizza di testa il cross morbido di Pandolfi su sviluppo di calcio d'angolo, facendo 1-0. E se il tentativo di dare una scossa agli emiliani arriva solo con un tiro altissimo di Konate al 37', dall'altra parte si susseguono le occasioni con Plazzotta, Tartaglia, Scotti e soprattutto una splendida rovesciata ancora di Zukić in chiusura di tempo, con Casentini che deve superarsi per negare la doppietta al difensore sloveno.

In apertura di ripresa, il primo squillo lo suona al 50' dalla distanza Perera, che un minuto più tardi mette invece in mezzo un pallone respinto senza sicurezza dalla difesa ospite: un'occasione ghiotta per capitan Scotti, che con la punta del destro infila all'angolino la rete del 2-0. Il Parma a quel punto inizia a mostrare segni di voler rientrare in partita, occupando più spesso la trequarti avversaria. Dopo un nuovo tentativo di Plazzotta, che chiude troppo il destro, gli emiliani impegnano per due volte Longoni coi tentativi di Cardinali e Drobnic, prima del sinistro di Avramescu che sibila vicino al palo sinistro della porta difesa dal portiere rossonero. Troppo tardi per recuperare: il Parma si ferma, il Milan torna alla vittoria, convincendo, e sarà atteso questa domenica in casa del Napoli per confermare quanto di buono mostrato.

IL TABELLINO

MILAN-PARMA 2-0

MILAN (4-3-3): Longoni; Cullotta, Colombo, Zukić, Tartaglia; Mancioppi, Pandolfi, Plazzotta (48'st Cissé); Scotti (48'st Pagliei), Ossola (21'st Lontani), Perera. A disp.: Faccioli, Del Forno, Dotta, Seedorf, Zaramella, Nolli, Angelicchio, Castiello All.: Renna.

PARMA (4-4-2): Casentini; Trabucchi (21'st Pajsar), Conde, Drobnic, Castaldo (21'st Marchesi); Ciardi (16'st Avramescu), Tigani (16'st Balduzzi), Konate, Cardinali; Semedo, Plicco (28'st Mengoni). A disp.: Astaldi, Mosans, Diop, Diallo, Opoku, Chimezie. All.: Corrent.

Arbitro: Pasculli di Como.

Gol: 23' Zukic (M), 6'st Scotti (M).

Ammoniti: 28' Cullotta (M), 38' Trabucchi (P), 46' Zukić (M), 18'st Tartaglia (M), 25'st Pandolfi (M)