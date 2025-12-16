Pianeta Milan
PIANETAMILAN giovanili news milan primavera Primavera, Milan-Parma termina 2-0: ottima prestazione contro la terza in classifica. Il commento

MILAN PRIMAVERA

Primavera, Milan-Parma termina 2-0: ottima prestazione contro la terza in classifica. Il commento

Primavera, Milan-Parma termina 2-0: vittoria convincente per i rossoneri!
Finita allo 'Sportitalia Village' la partita Milan-Parma, 16^ giornata del campionato Primavera 1. Ecco com'è andata
Si è disputata, allo 'Sportitalia Village' di Carate Brianza, la partita Milan-Parma, valida per la 16^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. I giovani diavoli rossoneri, affidati da quest'anno alla conduzione tecnica di Giovanni Renna, hanno vinto 2-0 grazie ai gol di Zukic e Scotti. Vediamo com'è andata!

Primavera, Milan-Parma: la cronaca del primo tempo

La prima frazione di gioca parte piano, con poche emozioni da entrambe la parti. Dopo circa 15 minuti, è il Milan a comandare e a creare le occasioni più importanti. Prima con Ossola, che non riesce a sfruttare un regalo del portiere del Parma Casentini, poi con Plazzotta vicino al gol dopo una ripartenza condotta da lui. Al 24' il Milan la sblocca grazie al gol di testa di Zukic, servito molto bene da Pandolfi dopo un calcio d'angolo battuto corto. Allo scadere del primo tempo è ancora Zukic il giocatore più pericoloso tra i rossoneri, con una splendida rovesciata che viene parata con sicurezza da Casentini. Prima del duplice fischio, ancora Zukic protagonista. Questa volta per un'ammonizione un po' ingenua.

Primavera, Milan-Parma: la cronaca del secondo tempo

Il Milan riprende come aveva lasciato prima dell'intervallo. Al 51' il Diavolo raddoppia con Filippo Scotti, bravo a trasformare in gol una palla sporca in area di rigore messa da Perera. Quinto gol in questo campionato per il classe 2006 rossonero. Dopo il 2-0 rossonero, il ritmo cala e diminuiscono anche le emozioni della partita. Al 63' è ancora il Milan ad andare vicino al gol, con Plazzotta che spreca un 2 contro 1, scegliendo di non servire Filippo Scotti tutto solo in area di rigore.

LEGGI ANCHE: Pagelle Primavera, Milan-Parma 2-0: che partita di Zukic! Bene anche Scotti e Perera

Gli unici pericoli alla porta difesa da Longoni arrivano negli ultimi 10 minuti di partita. Bravo il portiere classe 2008 a evitare di subire un gol che avrebbe riaperto tutto in vista dei minuti finali. Grazie a questo successo convincente contro la terza in classifica, il Milan ritorna alla vittoria dopo sei partite e si rilancia nelle zone più alte della classifica con 22 punti, a sole cinque lunghezze dal Parma terzo. La prossima partita contro il Napoli è l'occasione per i giovani rossoneri di confermare le buone sensazioni di oggi.

