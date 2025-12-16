Primavera, Milan-Parma termina 2-0: vittoria convincente per i rossoneri!

Il Milan riprende come aveva lasciato prima dell'intervallo. Al 51' il Diavolo raddoppia con Filippo Scotti , bravo a trasformare in gol una palla sporca in area di rigore messa da Perera. Quinto gol in questo campionato per il classe 2006 rossonero. Dopo il 2-0 rossonero, il ritmo cala e diminuiscono anche le emozioni della partita. Al 63' è ancora il Milan ad andare vicino al gol, con Plazzotta che spreca un 2 contro 1 , scegliendo di non servire Filippo Scotti tutto solo in area di rigore.

Gli unici pericoli alla porta difesa da Longoni arrivano negli ultimi 10 minuti di partita. Bravo il portiere classe 2008 a evitare di subire un gol che avrebbe riaperto tutto in vista dei minuti finali. Grazie a questo successo convincente contro la terza in classifica, il Milan ritorna alla vittoria dopo sei partite e si rilancia nelle zone più alte della classifica con 22 punti, a sole cinque lunghezze dal Parma terzo. La prossima partita contro il Napoli è l'occasione per i giovani rossoneri di confermare le buone sensazioni di oggi.