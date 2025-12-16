Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN giovanili news milan primavera Primavera 1, Milan-Parma: tre dirigenti del club di Via Aldo Rossi presenti al match

MILAN PRIMAVERA

Primavera 1, Milan-Parma: tre dirigenti del club di Via Aldo Rossi presenti al match

Primavera 1, Milan-Parma: tre dirigenti del club di Via Aldo Rossi presenti al match
Tre importanti dirigenti del club di Via Aldo Rossi stanno assistendo, allo 'SportItalia Village' di Carate Brianza (MB) a Milan-Parma, partita della 16^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. Ecco di chi si tratta
Daniele Triolo Redattore 

Si sta giocando, allo 'SportItalia Village' di Carate Brianza (MB), la sfida Milan-Parma, partita della 16^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. Al termine del primo tempo, conducono i rossoneri di mister Giovanni Renna per 1-0 grazie al gol segnato, al 24', dal difensore centrale sloveno Damir Zukic, classe 2004.

Per osservare il Milan Primavera di Renna, che veleggia al momento a metà classifica ma a poca distanza (3 punti) dalla zona playoff, sugli spalti ci sono anche tre importanti dirigenti del club di Via Aldo Rossi. Segno di come la società meneghina segua, da vicino, con costanza, passo passo la crescita delle compagini del proprio settore giovanile. L'esplosione di Davide Bartesaghi è tutt'altro che un caso.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan-Parma, il LIVE della partita della Primavera rossonera >>>

Presenti per Milan-Parma Primavera, dunque, ci sono il direttore tecnico della Prima Squadra, Geoffrey Moncada, poi il dirigente responsabile del Milan Futuro, lo statunitense Jovan Kirovski e anche Vincenzo Vergine, dirigente responsabile del settore giovanile rossonero.

Leggi anche
Primavera 1, le formazioni ufficiali di Milan-Parma: Renna sceglie Scotti, Lontani in panchina
Primavera, Bologna-Milan 1-1, il commento: pareggio sfortunato, ma giusto

© RIPRODUZIONE RISERVATA