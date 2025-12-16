Tre importanti dirigenti del club di Via Aldo Rossi stanno assistendo, allo 'SportItalia Village' di Carate Brianza (MB) a Milan-Parma, partita della 16^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. Ecco di chi si tratta
Si sta giocando, allo 'SportItalia Village' di Carate Brianza (MB), la sfida Milan-Parma, partita della 16^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. Al termine del primo tempo, conducono i rossoneri di mister Giovanni Renna per 1-0 grazie al gol segnato, al 24', dal difensore centrale sloveno Damir Zukic, classe 2004.
Per osservare il Milan Primavera di Renna, che veleggia al momento a metà classifica ma a poca distanza (3 punti) dalla zona playoff, sugli spalti ci sono anche tre importanti dirigenti del club di Via Aldo Rossi. Segno di come la società meneghina segua, da vicino, con costanza, passo passo la crescita delle compagini del proprio settore giovanile. L'esplosione di Davide Bartesaghi è tutt'altro che un caso.