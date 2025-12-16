Primavera 1, le formazioni ufficiali di Milan-Parma: Lontani in panchina

Tra pochi minuti Milan e Parma, scenderanno in campo allo 'Sportitalia Village' di Carate Brianza per sfidarsi nel match valido per la 16^ giornata del campionato Primavera 1. Il Milan di Giovanni Renna sta attraversando un periodo complicato dal punto di vista dei risultati, con la vittoria che manca da sei partite di campionato. Il Parma di Nicola Corrent sta vivendo un ottimo momento: secondo in classifica, arriva dalla vittoria 2-1 contro il Monza. L'ultimo match del Milan Primavera è stato il pareggio 1-1 contro il Bologna, in cui ha segnato il solito Simone Lontani, arrivato a 7 gol stagionali. Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Parma Primavera.
Primavera 1, le formazioni ufficiali di Milan-Parma: Renna sceglie Scotti, Lontani in panchina
Milan-Parma, ecco le scelte ufficiali di Renna e Corrent per il match della 16a giornata del campionato Primavera 1, in programma allo 'Sportitalia Village' di Carate Brianza
Primavera 1, le formazioni ufficiali di Milan-Parma
MILAN: Longoni; Tartaglia, Pandolfi, Mancioppi, Zukic, Ossola, Plazzotta, Perera, Colombo, Scotti, Cullotta.
A disposizione: Faccioli, Pagliei, Del Forno, Dotta, Lontani, Seedorf, Zaramella, Nolli, Angelicchio, Cisse, Castiello. Allenatore: Giovanni Renna.
PARMA: Casentini; Trabucchi, Conde (C), Drobnic, Castaldo; Tigani, Konaté; Ciardi, Plicco, Cardinali, Semedo.
A disposizione: Astaldi, Pajsar, Mosans, Balduzzi, Diop, Diallo, Opoku, Marchesi, Chimezie, Avramescu, Mengoni.
Allenatore: Nicola Corrent.
