Milan, Brambati su Fullkrug: “Allegri non mi sembrava molto convinto. Ecco perché”

L'ex calciatore Massimo Brambati ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni inerenti al merito del Milan, soffermandosi si Niclas Fullkrug: le sue parole in merito
Durante 'Maracanà', programma in onda sulle frequenze radiofoniche di TMW, l'ex calciatore Massimo Brambati ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni inerenti al merito del Milan. In particolare, Brambati ha voluto soffermarsi sul possibile arrivo in rossonero di Fullkrug, attaccante del West Ham, per poi spostarsi a parlare di un possibile ritorno in Italia di Joshua Zirkzee, altro nome che sta girando in orbita rossonera. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, Brambati sul mercato

"Come vedo l'affare Fullkrug-Milan? Sono stato a cena con Allegri e non mi sembrava molto convinto, non tanto per il valore del giocatore ma per i problemi fisici. Portarti in casa un giocatore che può essere non sempre a disposizione è un problema. Lo dice lo storico di questo giocatore. Ho sentito che era molto gradito è Zapata del Torino, che ha pure contratto in scadenza giugno 2026.

Se Zirkzee può tornare in Italia? A me è sempre piaciuto, mi dispiace che non abbia trovato spazio allo United. Non è il primo ma non sarà neanche l'ultimo li, perché diversi hanno fatto male li. Vedi poi cosa è successo con McTominay. A me hanno detto che non c'è una filosofia prettamente calcistica e all'interno del gruppo ci sia poca voglia di lavorare"

