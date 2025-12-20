Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 20 dicembre 2025. Vediamo assieme le notizie principali sul mondo del calcio mettendo in evidenza quelle legate al Milan.
Prima pagina Corriere dello Sport: "Il Milan fa i conti, il piano scudetto di Allegri"
L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla del Milan di Allegri, evidenziando il suo piano per lo scudetto...
La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con il Bologna: "Supercoppa, Inter a casa: la giusta finale". Spazio anche al Milan con il piano per lo scudetto di Massimiliano Allegri. Dybala day, la partita contro la Juventus in cerca del gol dell'ex. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.
