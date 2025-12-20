Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Milan fa i conti, il piano scudetto di Allegri”

RASSEGNA STAMPA

Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Milan fa i conti, il piano scudetto di Allegri”

Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Milan fa i conti, il piano scudetto di Allegri” - immagine 1
L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla del Milan di Allegri, evidenziando il suo piano per lo scudetto...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 20 dicembre 2025. Vediamo assieme le notizie principali sul mondo del calcio mettendo in evidenza quelle legate al Milan.

La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con il Bologna: "Supercoppa, Inter a casa: la giusta finale". Spazio anche al Milan con il piano per lo scudetto di Massimiliano Allegri. Dybala day, la partita contro la Juventus in cerca del gol dell'ex. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.

LEGGI ANCHE: Milan, con solo la Serie A ora si può sognare lo scudetto: i dati

Leggi anche
Milan, con solo la Serie A ora si può sognare lo scudetto: i dati
Prima pagina Tuttosport: “Milan, Napoli-Allegri, che bufera!”

© RIPRODUZIONE RISERVATA