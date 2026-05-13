Milan, superati i 100 milioni di plusvalenze: un incasso da record. Tutte le operazioni della stagione 2025-26
La bomba sulla leggenda rossonera—
Nonostante il possibile sogno, il destino di Paolo Maldini potrebbe essere altrove e lo riporta il giornalista Maurizio Pistocchi su X.
"Mentre la tifoseria rossonera contesta la dirigenza, Paolo Maldini sta valutando se rientrare nel grande calcio: nei giorni scorsi ha pranzato con il presidente del Fenerbahce che punta sull’ingaggio di Maldini per strappare il titolo ai grandi rivali del Galatasaray". Una indiscrezione che avrebbe del clamoroso visto il passato da dirigente e da giocatore di Maldini (carriera vissuta solo al Milan).
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