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Maldini, i tifosi del Milan sperano nel ritorno, ma c’è un’altra squadra su di lui

Paolo Maldini ex Milan 13-05-2026
I tifosi del Milan sognano il grande ritorno societario di Paolo Maldini, ma il giornalista Maurizio Pistocchi lancia l'indiscrezione clamorosa di mercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Paolo Maldini resta una figura leggendaria per il Milan: l'ex difensore rossonero ha scritto la storia del club sul campo e fuori dal campo. Con la maglia del Diavolo ha totalizzato 901 presenze totali con 33 gol e 42 assist, giocando sia da terzino sinistro che da centrale della difesa. In carriera ha giocato solo con i colori rossoneri addosso vincendo tutto: 7 Scudetti (1987-88, 1991-92, 1992- 93, 1993-94, 1995-96, 1998-99, 2003-04), 5 Coppe dei Campioni (1989, 1990, 1994, 2003, 2007), 2 Coppe Intercontinentali (1989, 1990), 1 Mondiale per Club (2007), 5 Supercoppe Europee (1990, 1991, 1995, 2003, 2007), 1 Coppa Italia (2003), 5 Supercoppe di Lega (1989, 1992, 1993, 1994, 2004), 1 Mundialito per Clubs (1987) (dati Transfermarkt).

Milan, c'è chi vuole il ritorno di Maldini

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In questi giorni di contestazioni del tifo rossonero con petizioni e cori contro l'operato dell'amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani, c'è chi ancora vuole il ritorno di Paolo Maldini nella dirigenza rossonera, tanto è vero che, durante Milan-Atalanta, ci sono stati cori anche per la leggenda del Milan. Con lui al timone, il Diavolo è tornato a vincere lo Scudetto e a giocarsi le semifinali di Champions League.

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Nonostante il possibile sogno, il destino di Paolo Maldini potrebbe essere altrove e lo riporta il giornalista Maurizio Pistocchi su X.

"Mentre la tifoseria rossonera contesta la dirigenza, Paolo Maldini sta valutando se rientrare nel grande calcio: nei giorni scorsi ha pranzato con il presidente del Fenerbahce che punta sull’ingaggio di Maldini per strappare il titolo ai grandi rivali del Galatasaray". Una indiscrezione che avrebbe del clamoroso visto il passato da dirigente e da giocatore di Maldini (carriera vissuta solo al Milan).

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