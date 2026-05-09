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Da ‘bocciato’ a perno della squadra: Pavlovic rinato, ma la Premier stuzzica

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Tra i calciatori che sono cresciuti di più con Allegri, c'è sicuramente Strahinja Pavlovic: i numeri del difensore e l'interesse dall'estero
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Tra i calciatori che sotto la guida esperta di Massimiliano Allegri sono cresciuti di più, c'è sicuramente Strahinja Pavlovic. Il calciatore serbo, arrivato al Milan nel 2024, non aveva pienamente convinto la dirigenza rossonera ma, a partire da giugno scorso, è arrivata la svolta: con il tecnico livornese, il difensore centrale è diventato un vero e proprio punto fermo della squadra.

Milan, Pavlovic: i numeri della rinascita 

Ilc ambio modulo e la ventata di aria fresca hanno fatto rinascere il serbo, e le statistiche non possono fa altro che confermare questa tesi. Con Allegri, Pavlovic è stato spostato a terzo di sinistra in una difesa a 3, diventando essenziale per gli equilibri della squadra.

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Quest'anno il serbo ha collezionato ben 35 presenze tra tutte le competizioni, per un totale di circa 2949 minuti giocati, diventando così il calciatore più utilizzato di tutta la rosa rossonera. Ad impreziosire ancora i più questi numeri, si aggiungono anche i 4 gol e l'assist, oltre alle corse fatte sulla sinistra per essere decisivo in tutte le fasi.

Senza Champions...

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Come riferito da Gazzetta.it, il difensore classe 2001 è molto importante per i rossoneri, con la società che vorrebbe tenerlo anche per la prossima stagione. Sul centrale, però, sono piombate due squadre di Premier League: il Crystal Palace e il Manchester United

Se il Milan, mal che vada, non dovesse centrare la qualificazione in Champions, il serbo rappresenterebbe un'importante plusvalenza: il calciatore è stato, infatti, pagato dai rossoneri 18.5 milioni di euro mentre, ad oggi, ne vale almeno 40.

 

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