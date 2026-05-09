Tra i calciatori che sono cresciuti di più con Allegri, c'è sicuramente Strahinja Pavlovic: i numeri del difensore e l'interesse dall'estero

Tra i calciatori che sotto la guida esperta di Massimiliano Allegri sono cresciuti di più, c'è sicuramente Strahinja Pavlovic. Il calciatore serbo, arrivato al Milan nel 2024, non aveva pienamente convinto la dirigenza rossonera ma, a partire da giugno scorso, è arrivata la svolta: con il tecnico livornese, il difensore centrale è diventato un vero e proprio punto fermo della squadra.