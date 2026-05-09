Quest'anno il serbo ha collezionato ben 35 presenze tra tutte le competizioni, per un totale di circa 2949 minuti giocati, diventando così il calciatore più utilizzato di tutta la rosa rossonera. Ad impreziosire ancora i più questi numeri, si aggiungono anche i 4 gol e l'assist, oltre alle corse fatte sulla sinistra per essere decisivo in tutte le fasi.
Senza Champions...—
Come riferito da Gazzetta.it, il difensore classe 2001 è molto importante per i rossoneri, con la società che vorrebbe tenerlo anche per la prossima stagione. Sul centrale, però, sono piombate due squadre di Premier League: il Crystal Palace e il Manchester United
Se il Milan, mal che vada, non dovesse centrare la qualificazione in Champions, il serbo rappresenterebbe un'importante plusvalenza: il calciatore è stato, infatti, pagato dai rossoneri 18.5 milioni di euro mentre, ad oggi, ne vale almeno 40.
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