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Calciomercato Milan, proposto Alaba: numeri e infortuni che hanno frenato il centrale

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In vista del calciomercato, il Milan avrebbe aggiunto alla lista un nuovo nome per la difesa rossonera: David Alaba. I numeri e infortuni
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Secondo diverse fonti, il Milan avrebbe aggiunto alla lista un nuovo nome per la difesa rossonera: David Alaba. Il difensore austriaco dovrebbe lasciare la camiseta del Real Madrid a fine stagione e il proprio agente, Pini Zahavi l'avrebbe proposto al Milan. Le ultime stagioni, però, non sono state molto positive: il calciatore ha accusato, moltissime volte, svariati infortuni che lo hanno tenuto fuori dal campo. Vediamo, però, assieme un po' di numeri.

Milan, i numeri di Alaba

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David Alaba, classe 1992, e uno dei difensore più completi di tutta la sua generazione. Cresciuto nel settore giovanile del Bayern Monaco, a 21 anni ha subito vinto la sua prima Champions League, stagione 12-13, contro il Borussia Dortmund di Jurgen Klopp. Dopo svariati anni da terzino sinistro e da centrocampista in Nazionale, l'allenatore Hansi Flick ha avuto una vera e propria illuminazione: spostarlo come centrale di difesa.

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Con Alphonso Davies spostato sulla sinistra, Alaba diventa centrale al fianco di Boateng. Grazie a questa mossa, il Bayern Monaco vince la champions anche nel 2020, con Alaba protagonista principale: il difensore, infatti, entrerà a far parte dei migliori centrali al mondo grazie alla sua velocità, am non solo.

Nel 2021, Alaba sente che è ora di una nuova esperienza, e così si trasferisce alla corte del Real Madrid. Come al Bayern Monaco, anche a Madrid Alaba giocherà da centrale, al fianco di Militao. Nel 2022 arriva, poi, la terza Champions League della sua carriera, quella vinta contro il Liverpool. Nella stagione dell'ultima vittoria, però, Alaba si ferma: rottura del legamento crociato, niente finale per l'austriaco.

Gli infortuni del calciatore

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Il calciatore ha accusato tantissimi problemi fisici, iniziati nella stagione del 2022-2023, quasi tutti muscolari. Il suo stop più grande, però, è proprio la rottura del crociato anche a dicembre 2023: stop che lo ha tenuto ai box fino al gennaio del 2025. Solamente 3 mesi dopo, il centrale si fa male nuovamente, questa volta al menisco. Nell'attuale stagione, invece, a non lasciarlo stare è stato il polpaccio: 15 partite saltate.

 

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