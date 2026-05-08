In vista del calciomercato, il Milan avrebbe aggiunto alla lista un nuovo nome per la difesa rossonera: David Alaba. I numeri e infortuni

Secondo diverse fonti, il Milan avrebbe aggiunto alla lista un nuovo nome per la difesa rossonera: David Alaba . Il difensore austriaco dovrebbe lasciare la camiseta del Real Madrid a fine stagione e il proprio agente, Pini Zahavi l'avrebbe proposto al Milan. Le ultime stagioni, però, non sono state molto positive: il calciatore ha accusato, moltissime volte, svariati infortuni che lo hanno tenuto fuori dal campo. Vediamo, però, assieme un po' di numeri.

Milan, i numeri di Alaba

David Alaba, classe 1992, e uno dei difensore più completi di tutta la sua generazione. Cresciuto nel settore giovanile del Bayern Monaco, a 21 anni ha subito vinto la sua prima Champions League, stagione 12-13, contro il Borussia Dortmund di Jurgen Klopp. Dopo svariati anni da terzino sinistro e da centrocampista in Nazionale, l'allenatore Hansi Flick ha avuto una vera e propria illuminazione: spostarlo come centrale di difesa.