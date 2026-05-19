Il countdown per Milan-Cagliari , in programma a San Siro domenica 24 maggio alle ore 20:45 , sta per esaurirsi. Una vittoria garantirebbe al Diavolo l'accesso alla prossima Champions League , ma non spegnerà i riflettori sulla vera e propria polveriera societaria all'interno di via Aldo Rossi.

Subito dopo il fischio finale, il proprietario Gerry Cardinale sarà chiamato a tirare le somme. Nessuno è al sicuro: dall'amministratore delegato Giorgio Furlani al tecnico Massimiliano Allegri, passando per il direttore tecnico Geoffrey Moncada, il direttore sportivo Igli Tare e il Senior Advisor Zlatan Ibrahimović. L'intero organigramma dirigenziale e tecnico è sotto esame.