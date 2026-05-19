Centrare l'obiettivo minimo stagionale richiederà l'ultimo sforzo a San Siro. Fino a due mesi fa, il Milan di Mike Maignan e compagni era l'unica vera antagonista dei nerazzurri per lo Scudetto, prima di subire un crollo verticale da cinque sconfitte in sette partite, interrotto solo dal 2-1 di Genova. Un'involuzione analizzata dal prestigioso giornalista sportivo Paolo Condò nel suo editoriale per il Corriere della Sera :

"Allegri alla 28esima giornata aveva vinto il secondo derby stagionale e sognava la rimonta Scudetto. Da quel momento ha collezionato appena 10 punti, facendo meglio soltanto di Pisa, Verona, Lecce e Parma. Un mistero accentuato dal fatto che l’anno precedente il Napoli, con una sola gara a settimana, vinse il titolo senza subire simili flessioni".