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Milan in Champions? L’incredibile dato di Condò: “Dopo il derby Allegri ha fatto meglio solo di 4 squadre”

Paolo Condò, giornalista sportivo, ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri sul 'Corriere della Sera' di oggi
Il Milan si gioca l'accesso in Champions League domenica sera a 'San Siro' contro il Cagliari. La situazione in vetta alla classifica di Serie A e l'affondo di Paolo Condò su Massimiliano Allegri nell'editoriale odierno sul 'Corriere della Sera'
Daniele Triolo Redattore 

Volata Champions: il punto sul Milan tra la trappola Gasperini e l'analisi di Condò

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Il campionato di Serie A 2025-2026 volge al termine. Manca una sola giornata all'emissione dei verdetti definitivi. Se l'Inter di Cristian Chivu ha già cucito sul petto lo Scudetto e il Napoli di Antonio Conte (distante 13 lunghezze dai nerazzurri, 86 a 73) ha blindato il pass per la Champions League, resta apertissima la corsa alle spalle delle prime due della classe. Quale sarà il destino del Milan di Massimiliano Allegri?

I rossoneri, forti di 70 punti conquistati in 37 giornate, occupano il terzo gradino del podio a pari merito con la Roma di Gian Piero Gasperini. Il Diavolo è attualmente favorito sui giallorossi in virtù degli scontri diretti (vittoria per 1-0 e pareggio per 1-1). Subito dietro inseguono Como e Juventus, appaiate a quota 68 punti: una coppia che al momento si qualificherebbe in Europa League, ma che la matematica tiene ancora in corsa per l'Europa più prestigiosa.

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Il crollo del Milan: l'analisi di Paolo Condò

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Centrare l'obiettivo minimo stagionale richiederà l'ultimo sforzo a San Siro. Fino a due mesi fa, il Milan di Mike Maignan e compagni era l'unica vera antagonista dei nerazzurri per lo Scudetto, prima di subire un crollo verticale da cinque sconfitte in sette partite, interrotto solo dal 2-1 di Genova. Un'involuzione analizzata dal prestigioso giornalista sportivo Paolo Condò nel suo editoriale per il Corriere della Sera:

"Allegri alla 28esima giornata aveva vinto il secondo derby stagionale e sognava la rimonta Scudetto. Da quel momento ha collezionato appena 10 punti, facendo meglio soltanto di Pisa, Verona, Lecce e Parma. Un mistero accentuato dal fatto che l’anno precedente il Napoli, con una sola gara a settimana, vinse il titolo senza subire simili flessioni".

Domenica 24 maggio alle ore 20:45, contro il Cagliari, il Milan si gioca il proprio futuro. Soltanto nei giorni successivi, la proprietà RedBird potrà fare totale chiarezza sul management e sulla guida tecnica in vista della prossima stagione.

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