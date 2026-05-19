Clausola rinnovo: le cifre del contratto di Allegri—
Il raggiungimento del pass per l'Europa che conta rappresenta il vero spartiacque burocratico della vicenda. L'approdo in Champions League farebbe scattare una clausola di prolungamento automatico.
Nonostante questo automatismo economico e contrattuale, la conferma di Allegri per la prossima stagione resta fortemente in bilico.
Le richieste di mercato: assalto a Goretzka e Vlahović—
A fare chiarezza sulle condizioni poste dall'allenatore è stato il Corriere della Sera, che ha confermato quanto vi avevamo già detto nella giornata di ieri. Allegri è disposto a rimanere al timone solo di fronte a garanzie tecniche perentorie. Il tecnico chiede l'innesto di quattro profili di caratura internazionale, esperti e pronti all'uso.
I primi due nomi sulla lista della spesa sono di primissimo piano, entrambi profili d'élite in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.
La ristrutturazione della rosa 2026-2027—
Nei colloqui già avviati con il proprietario di RedBird, Gerry Cardinale (con cui esiste un rapporto di stima reciproca), Allegri ha delineato i contorni della rosa per la imminente stagione 2026-2027:
L'ostacolo Ibrahimović e il ruolo di Fox Sports—
Il vero nodo politico all'interno di Milanello è rappresentato dai rapporti, definiti pessimi, tra il tecnico e Zlatan Ibrahimović. Il ruolo dello svedese come Senior Advisor di RedBird rende complessa una convivenza a lungo termine. Qualora l'ex attaccante dovesse mantenere intatta la sua centralità operativa, Allegri potrebbe decidere di fare un passo indietro, lasciando a Cardinale l'onere della gestione della crisi.
A complicare lo scenario a breve termine c'è anche l'agenda dello svedese: Ibrahimović trascorrerà un mese negli Stati Uniti d'America (da metà giugno a metà luglio) per commentare i Mondiali 2026 sui canali di Fox Sports. Una prolungata assenza fisica che cade proprio in concomitanza con la fase iniziale e più calda della programmazione della nuova stagione.
Il riassetto societario: da Furlani a Igli Tare—
Per disinnescare la tensione tra allenatore e il suo Advisor, Cardinale sta valutando l'inserimento di una figura di sintesi con compiti di mediazione istituzionale. Una sorta di 'cuscinetto' tra le parti. Le grandi manovre in via Aldo Rossi scatteranno da lunedì prossimo, a bocce ferme, e investiranno l'intero organigramma:
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