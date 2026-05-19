Le richieste di mercato: assalto a Goretzka e Vlahović

A fare chiarezza sulle condizioni poste dall'allenatore è stato il Corriere della Sera, che ha confermato quanto vi avevamo già detto nella giornata di ieri. Allegri è disposto a rimanere al timone solo di fronte a garanzie tecniche perentorie. Il tecnico chiede l'innesto di quattro profili di caratura internazionale, esperti e pronti all'uso.