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Champions o meno, Allegri potrebbe decidere di non restare al Milan: ecco cosa chiede

Champions o meno, Allegri potrebbe decidere di non restare al Milan: ecco cosa chiede
La Champions League è a un passo, ma il futuro di Allegri sulla panchina del Milan non dipende solo dalla qualificazione. Ecco tutti i dettagli da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

La vittoria contro il Genoa avvicina il Milan alla Champions League: ora mancano solamente 3 punti contro il Cagliari per averne la certezza matematica. Una qualificazione che sposterebbe tanto anche per Massimiliano Allegri: scatterebbe, infatti, un rinnovo automatico fino al 2028 a circa 6 milioni di euro a stagione. A quel punto, per il Diavolo sarebbe difficile mandarlo via: il suo contratto peserebbe tantissimo e sarebbe difficile per RedBird prendere un altro allenatore con ancora il tecnico livornese sotto contratto.

Milan, Allegri futuro da decidere

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Occhio però che potrebbe essere lo stesso Allegri ad andarsene anche in caso di qualificazione in Champions League: come scrive 'La Gazzetta dello Sport', l'allenatore non vorrebbe ritrovarsi all'interno di certe dinamiche vissute con fatica quest'anno. Nonostante il possibile aumento di stipendio, per Allegri i soldi non sarebbero tutto: vorrebbe garanzie tecniche che oggi ha solo in parte. Il punto verte sulla rosa: con il doppio impegno, servirà il giusto mix tra giovani e giocatori esperti e quindi il Milan dovrà investire per portare in rossonero giocatori di un certo spessore. Allegri vuole rinforzi sul mercato di livello dalla difesa all'attacco: se sarà accontentato resterà altrimenti potrà guardarsi intorno.

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Chiaro che Massimiliano Allegri vorrà una squadra più forte il prossimo anno: a partire da Goretzka. Un giocatore importante che potrebbe essere perfetto da mezzala destra nel 3-5-2 del Milan. Nonostante il costo del cartellino nullo (è un parametro zero), i rossoneri dovrebbero investire molto sull'ingaggio: triennale a 5 milioni di euro. Sarebbe un grande segnale per Allegri. Occhio poi alla difesa: qui serve un giocatore forte ed esperto, magari anche cercando occasioni. L'esempio di Akanji all'Inter è l'ideale: arrivato in prestito è diventato leader della difesa nerazzurra in pochissimo tempo. Poi l'attaccante: sarà fondamentale cercare una prima punta esperta, che segni tanto e che sappia fare reparto da sola: in questo caso ci sarebbe Lewandowski libero a zero che rientrerebbe perfettamente nelle caratteristiche ricercate da Allegri.

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