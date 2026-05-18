Focus Pianeta Milan: i possibili profili per Max

Chiaro che Massimiliano Allegri vorrà una squadra più forte il prossimo anno: a partire da Goretzka. Un giocatore importante che potrebbe essere perfetto da mezzala destra nel 3-5-2 del Milan. Nonostante il costo del cartellino nullo (è un parametro zero), i rossoneri dovrebbero investire molto sull'ingaggio: triennale a 5 milioni di euro. Sarebbe un grande segnale per Allegri. Occhio poi alla difesa: qui serve un giocatore forte ed esperto, magari anche cercando occasioni. L'esempio di Akanji all'Inter è l'ideale: arrivato in prestito è diventato leader della difesa nerazzurra in pochissimo tempo. Poi l'attaccante: sarà fondamentale cercare una prima punta esperta, che segni tanto e che sappia fare reparto da sola: in questo caso ci sarebbe Lewandowski libero a zero che rientrerebbe perfettamente nelle caratteristiche ricercate da Allegri.