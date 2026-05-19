Le richieste di mercato: innesti alla Modrić e Rabiot — Come anticipato nelle ultime ore, Allegri non intende fare sconti e chiede precise garanzie al proprietario di RedBird, Gerry Cardinale, per guidare il Milan nella stagione 2026-2027. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport conferma che l'allenatore livornese esige una rosa più ampia e strutturata per lottare per lo Scudetto e figurare al meglio in Europa.

Al fianco dei giovani talenti presenti in rosa e di qualche altro giovane da comprare e valorizzare, Allegri pretende leader di caratura internazionale ed esperienza certificata, sul modello di quanto rappresentato da profili del calibro di Luka Modrić e Adrien Rabiot negli ultimi dodici mesi.

Centrocampo: il nome in cima alla lista resta Leon Goretzka, obiettivo su cui la dirigenza rossonera si sta muovendo da mesi.

Altri reparti: il tecnico richiede innesti di spessore internazionale anche in difesa, in attacco e sulle corsie esterne per completare un organico da 25 giocatori di movimento.

Le tensioni con Ibra e Moncada: lo scenario dell'addio — Oltre al mercato, il vero nodo da sciogliere riguarda la totale condivisione di intenti con i vertici societari. I rapporti tra l'allenatore e Zlatan Ibrahimović (Senior Advisor) rimangono tesi. La "rosea" ha inoltre svelato profonde divergenze di vedute anche tra Allegri e Geoffrey Moncada.

Al contrario, la sinergia con l'amministratore delegato Giorgio Furlani e con il direttore sportivo Igli Tare appare solida. Ma entrambe le figure sono attualmente a rischio taglio nel riassetto estivo pianificato da RedBird. Se i tasselli dirigenziali non dovessero incastrarsi secondo le sue richieste, Allegri potrebbe decidere di fare un passo indietro subito dopo il match con il Cagliari. Sullo sfondo restano sempre vive le opzioni Napoli o panchina della Nazionale Italiana. Per fare chiarezza definitiva, è previsto a brevissimo un nuovo confronto diretto tra il tecnico e Cardinale.