Il raggiungimento della Champions basterà a garantire la permanenza di Allegri? La risposta è no. Le variabili in gioco all'interno dell'universo rossonero sono molteplici:

A fare chiarezza sul futuro della panchina del Milan è intervenuto l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio negli studi di Sky Sport . Il giornalista ha confermato la forte precarietà della situazione:

"Non ho la certezza che Allegri rimanga sulla panchina del Milan. È chiaro che ha un anno in più di contratto che scatta in caso di Champions League. Facendo i conti parliamo di cifre importanti, circa 12 milioni netti totali per il biennio, che superano i 22 milioni di euro lordi. Quindi o se ne va con una buona uscita ...".