Le incognite sul futuro di Allegri e il discorso di Cardinale—
Il raggiungimento della Champions basterà a garantire la permanenza di Allegri? La risposta è no. Le variabili in gioco all'interno dell'universo rossonero sono molteplici:
In mezzo a queste tensioni si muove il direttore sportivo Igli Tare, ormai considerato un battitore libero all'interno di una logorante guerra intestina societaria.
L'analisi di Gianluca Di Marzio a Sky Sport—
A fare chiarezza sul futuro della panchina del Milan è intervenuto l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio negli studi di Sky Sport. Il giornalista ha confermato la forte precarietà della situazione:
"Non ho la certezza che Allegri rimanga sulla panchina del Milan. È chiaro che ha un anno in più di contratto che scatta in caso di Champions League. Facendo i conti parliamo di cifre importanti, circa 12 milioni netti totali per il biennio, che superano i 22 milioni di euro lordi. Quindi o se ne va con una buona uscita ...".
Di Marzio ha poi analizzato i possibili scenari d'addio e l'assetto dirigenziale:
"Allegri che va via rinunciando a due anni di contratto non lo vedo, l'esonero secco non lo vedo, però dipende anche da chi decide. Tare sembra ormai fuori dal progetto; cambiare continuamente i direttori sportivi non so quanto risolva la situazione. Non è ancora ufficiale ma i segnali sono quelli. Su Furlani e Ibrahimovic restano grossi punti interrogativi".
I prossimi giorni e l'esito del match contro il Cagliari saranno decisivi per capire chi terrà in mano le redini del nuovo corso rossonero.
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