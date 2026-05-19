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Di Marzio: “Non ho la certezza che Allegri rimanga al Milan”. Poi però aggiunge dei particolari

Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo di 'Sky Sport', sul futuro di Giorgio Furlani, Igli Tare e Massimiliano Allegri al Milan nella stagione 2026-2027
Gianluca Di Marzio, giornalista di 'Sky Sport', fa chiarezza sul futuro della panchina del Milan: le cifre del contratto di Massimiliano Allegri, il destino di Igli Tare e le ombre su Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimović. Ecco le sue dichiarazioni
Daniele Triolo Redattore 

Milan, il rebus panchina: Cardinale loda Allegri ma Di Marzio frena su Ibra e Furlani

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Il Milan di Massimiliano Allegri ha conquistato 70 punti in 37 giornate di campionato. Una stagione vissuta in prima linea per la corsa Scudetto fino a marzo, prima di un brusco crollo verticale caratterizzato da cinque sconfitte in sette partite. I segnali di ripresa palesati allo stadio Ferraris contro il Genoa, match vinto per 2-1 nell'ultima trasferta stagionale, riaccendono le speranze del club.

Ora l'obiettivo è chiarissimo: battendo il Cagliari a San Siro nella 38esima e ultima giornata di Serie A, i rossoneri staccherebbero il pass per la prossima Champions League, traguardo stagionale dichiarato fin dall'inizio dalla dirigenza di Via Aldo Rossi.

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Le incognite sul futuro di Allegri e il discorso di Cardinale

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Il raggiungimento della Champions basterà a garantire la permanenza di Allegri? La risposta è no. Le variabili in gioco all'interno dell'universo rossonero sono molteplici:

  • Il fronte della proprietà: fa un lato pesa l'enorme stima del proprietario Gerry Cardinale. Il managing partner di RedBird ha ribadito la sua fiducia al tecnico anche davanti alla squadra negli spogliatoi del Ferraris prima di Genoa-Milan, promuovendo il percorso annuale al netto della flessione degli ultimi due mesi.

  • Le opposizioni interne: dall'altro lato ci sono i rapporti ai minimi termini con Zlatan Ibrahimović (Senior Advisor) e il legame non entusiasmante con l'amministratore delegato Giorgio Furlani. Entrambi spingono per una rivoluzione tecnica in vista della stagione 2026-2027, anche se uno dei due dirigenti rischia l'addio in estate.

    • In mezzo a queste tensioni si muove il direttore sportivo Igli Tare, ormai considerato un battitore libero all'interno di una logorante guerra intestina societaria.

    L'analisi di Gianluca Di Marzio a Sky Sport

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    A fare chiarezza sul futuro della panchina del Milan è intervenuto l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio negli studi di Sky Sport. Il giornalista ha confermato la forte precarietà della situazione:

    "Non ho la certezza che Allegri rimanga sulla panchina del Milan. È chiaro che ha un anno in più di contratto che scatta in caso di Champions League. Facendo i conti parliamo di cifre importanti, circa 12 milioni netti totali per il biennio, che superano i 22 milioni di euro lordi. Quindi o se ne va con una buona uscita ...".

    Di Marzio ha poi analizzato i possibili scenari d'addio e l'assetto dirigenziale:

    "Allegri che va via rinunciando a due anni di contratto non lo vedo, l'esonero secco non lo vedo, però dipende anche da chi decide. Tare sembra ormai fuori dal progetto; cambiare continuamente i direttori sportivi non so quanto risolva la situazione. Non è ancora ufficiale ma i segnali sono quelli. Su Furlani e Ibrahimovic restano grossi punti interrogativi".

    I prossimi giorni e l'esito del match contro il Cagliari saranno decisivi per capire chi terrà in mano le redini del nuovo corso rossonero.

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