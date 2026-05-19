Champions League e clausola: come cambia il contratto di Allegri—
La posizione dell'allenatore toscano è legata a un obiettivo chiarissimo. Qualora il Milan dovesse battere il Cagliari a San Siro nel match di domenica 24 maggio alle ore 20:45, il club conquistarebbe la qualificazione alla prossima Champions League.
L'accesso all'Europa che conta cambierebbe radicalmente gli scenari:
Le condizioni di Allegri e l'ombra dell'addio—
Il proprietario di RedBird, Gerry Cardinale, non ha mai nascosto la sua stima nei confronti del tecnico, come confermato dalle interviste rilasciate nei giorni scorsi. Allegri, dal canto suo, detta le condizioni per restare alla guida del progetto rossonero nella stagione 2026-2027:
Nonostante la stima della proprietà, l'allenatore continua a guardarsi intorno per non farsi trovare impreparato di fronte allo scenario di una rottura anticipata.
Scenari futuri: l'ipotesi Italia e i contatti con il Napoli—
Se l'avventura al Milan dovesse concludersi dopo appena un anno dal suo ritorno, le alternative di prestigio non mancano.
I prossimi giorni saranno decisivi per definire il futuro della panchina del Milan e l'effetto domino che ne conseguirà.
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