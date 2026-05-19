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Allegri via dal Milan? Contatto tra il Napoli e l’entourage dell’allenatore dei rossoneri

Massimiliano Allegri, allenatore AC Milan, qui prima di Genoa-Milan 1-2 di Serie A
Il pass per la prossima edizione della Champions League può blindare Massimiliano Allegri al Milan fino al 30 giugno 2028, ma spuntano i contatti con il DS del Napoli Giovanni Manna e l'ombra della Nazionale Italiana. Tutti i dettagli
Daniele Triolo Redattore 

Rebus Allegri: il rinnovo automatico con il Milan e le tentazioni tra Napoli e Nazionale

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Il futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan resta uno dei temi caldi e più discussi delle ultime settimane. Le indiscrezioni di corridoio rischiano di destabilizzare ulteriormente l'ambiente rossonero in vista del finale di stagione.

Secondo le ultime ricostruzioni, il tecnico livornese avrebbe ridotto ai minimi termini i rapporti con Zlatan Ibrahimović (Senior Advisor di RedBird e Cardinale). Parallelamente, l'amministratore delegato Giorgio Furlani spingerebbe per una rivoluzione tecnica globale che coinvolgerebbe anche il direttore sportivo Igli Tare.

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Champions League e clausola: come cambia il contratto di Allegri

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La posizione dell'allenatore toscano è legata a un obiettivo chiarissimo. Qualora il Milan dovesse battere il Cagliari a San Siro nel match di domenica 24 maggio alle ore 20:45, il club conquistarebbe la qualificazione alla prossima Champions League.

L'accesso all'Europa che conta cambierebbe radicalmente gli scenari:

  • Forza contrattuale: Allegri blinderebbe la panchina grazie al traguardo stagionale raggiunto.

  • Prolungamento automatico: in virtù degli accordi siglati lo scorso anno, scatterebbe il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2028.

  • Adeguamento ingaggio: lo stipendio salirebbe di un milione, toccando quota 6 milioni di euro netti a stagione.

    • Le condizioni di Allegri e l'ombra dell'addio

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    Il proprietario di RedBird, Gerry Cardinale, non ha mai nascosto la sua stima nei confronti del tecnico, come confermato dalle interviste rilasciate nei giorni scorsi. Allegri, dal canto suo, detta le condizioni per restare alla guida del progetto rossonero nella stagione 2026-2027:

  • Rinforzi mirati: almeno quattro o cinque innesti di spessore ed esperienza sul mercato.

  • Rosa più lunga: un organico ampliato a 25 giocatori di movimento per gestire il doppio impegno.

    • Nonostante la stima della proprietà, l'allenatore continua a guardarsi intorno per non farsi trovare impreparato di fronte allo scenario di una rottura anticipata.

    Scenari futuri: l'ipotesi Italia e i contatti con il Napoli

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    Se l'avventura al Milan dovesse concludersi dopo appena un anno dal suo ritorno, le alternative di prestigio non mancano.

  • La panchina della Nazionale: Giovanni Malagò, candidato alla presidenza della F.I.G.C., starebbe spingendo per affidare ad Allegri il ruolo di Commissario Tecnico dell'Italia. Un'opzione che vedrebbe Max sfidare Antonio Conte, dato in uscita dal Napoli.

  • Il clamoroso inserimento del Napoli: Come rivelato da un'esclusiva lanciata dai colleghi di CalcioNapoli 24, l'entourage di Allegri avrebbe già avviato i primi contatti con il direttore sportivo dei partenopei, Giovanni Manna. L'obiettivo è valutare la fattibilità di un approdo all'ombra del Vesuvio per la prossima stagione. I campani avevano già sondato il profilo di Allegri nella primavera del 2025, prima di blindare la permanenza di Conte.

    • I prossimi giorni saranno decisivi per definire il futuro della panchina del Milan e l'effetto domino che ne conseguirà.

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