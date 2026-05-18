Milan, l’impatto di Modrić in panchina: un esempio da seguire e un leader

Il Milan ha vinto contro il Genoa per 2-1: in panchina era presente anche Luka Modrić. Un recupero davvero miracoloso quello del croato: infortunatosi contro la Juventus a fine aprile, il centrocampista sembrava avere finito la stagione dopo l'operazione al viso e invece ha lavorato al massimo per essere pronto per il Milan in un momento di difficoltà importante per i rossoneri. Prima della vittoria contro il Genoa, il Diavolo arrivava da 7 punti conquistati nelle ultime 8 partite giocate. La decisione di Luka Modrić ha lasciato il segno: Milanismo puro e un attaccamento alla maglia che pochi hanno, considerando anche che il croato ha vinto tutto.