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Milan, l’impatto di Modrić in panchina: un esempio da seguire e un leader

Milan, l'impatto di Modrić in panchina: un esempio da seguire e un leader
Il recupero record di Luka Modrić dopo l'operazione al viso è un segnale bellissimo per il Milan: panchina a Marassi da vero leader
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan ha vinto contro il Genoa per 2-1: in panchina era presente anche Luka Modrić. Un recupero davvero miracoloso quello del croato: infortunatosi contro la Juventus a fine aprile, il centrocampista sembrava avere finito la stagione dopo l'operazione al viso e invece ha lavorato al massimo per essere pronto per il Milan in un momento di difficoltà importante per i rossoneri. Prima della vittoria contro il Genoa, il Diavolo arrivava da 7 punti conquistati nelle ultime 8 partite giocate. La decisione di Luka Modrić ha lasciato il segno: Milanismo puro e un attaccamento alla maglia che pochi hanno, considerando anche che il croato ha vinto tutto.

Milan, Modrić un esempio da seguire

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L'ex Real Madrid non ha pensato ai prossimi Mondiali 2026 con cui giocare con la Croazia. Tra l'altro il CT Zlatko Dalić lo ha già convocato e ha parlato così in conferenza stampa: "Deciderà lui stesso se giocare con la maschera protettiva o meno, ma ci aiuterà sicuramente e credo che questo periodo di riposo gli abbia fatto bene". Un impatto che non ha lasciato indifferente neanche Massimiliano Allegri che ne ha parlato così dopo Genoa-Milan: "Dev'essere un esempio per tutti quelli che giocano a calcio, per i bambini. Bisogna imparare da questi grandi campioni".

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Quello che fa impressione è vedere come ha vissuto la partita contro il Genoa: rimasto in panchina (possibile che giochi titolare contro il Cagliari) è stato quasi un allenatore in seconda, parlando con tutti, esultando al massimo al rigore trasformato da Nkunku e al fischio finale. E non è la prima volta: ricordate l'urlo a centrocampo dopo Milan-Napoli 2-1? In questo Milan ci vogliono più Luka Modrić.

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